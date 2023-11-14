KYMCO三大革命性創新技術 打造充換合一車電分離平台 以Ionex公版電池為核心 推動跨產業電動車生態聯盟

針對當前地球所面對的氣候議題，全球汽機車產業正處在綠能轉型的重要轉折點上，KYMCO站在全球機車電動化的最前線，義不容辭引領二輪車世紀大變革，結合近一甲子的造車底蘊與對未來電動車時代的前瞻視野，透過三大Ionex革命性創新技術，打造以Ionex公版電池為核心的充換合一車電分離平台，讓每一個志在電動車時代扮演重要角色的企業，都能透過Ionex的完整技術解 決方案，共同在Ionex Open Consortium跨產業電動車生態聯盟的平台上，為每一個追求地球永續的消費者、企業與政府，提供平價、便利、永續的電動出行。

KYMCO Ionex拋出「能源公司」解決方案，不僅替電動機車騎士提供電池服務，並且還能從能源公司取得電池性能保證，還能根據實際電池使用來付費。 圖／報系資料庫 提供

KYMCO的電動車時代願景：一個電動機車無所不在的世界

在KYMCO的電動車時代願景中，能源公司是為電動機車騎士提供電池服務的重要角色。這項電池服務讓騎士們能夠從能源公司取得性能卓越的電池，並根據實際電池使用量進行付費，不需要在購買車輛時同步購買電池。同時，每一輛電動機車都內 建搭配能源公司電池服務的電池計量模組，而每一位騎士都能享受能源公司所提供的電池服務。

此外，全國各個角落都有電池交換站，深入消費者生活週遭，不但數量龐大且站點綿密，提供騎士們零等待的充電體驗，並解決長久以來的里程焦慮。消費者根據自己的喜好選擇電動機車與電池資費方案，可以在車庫為車輛充電、在室內為電池充電，或在外出騎行時，善用龐大的電池交換網絡，輕鬆地獲得每一段旅程所需要的能源補充。

Ionex的三大革命性創新:為實現電動車時代願景的完整技術解決方案

為實現KYMCO的電動車時代願景，KYMCO正式推出Ionex三大革命性創新技術，提供志在電動車時代扮演重要角色的企業，全方位的完整Ionex技術解決方案，共同攜手創建一個電動機車無所不在的全新世界。

過往電動機車合作模式，就是廠商提供硬體（車輛）、軟體（系統）、換電站或充電系統，讓廠商或企業具備最完善的支援，但成本依舊居高不下。 圖／報系資料庫 提供

Ionex電池即服務解決方案：以Ionex公版電池為核心的電池即服務完整 營運軟硬體方案

KYMCO為志在電動車時代扮演能源公司角色的企業，提供「Ionex電池即服務解決方案」(Ionex Battery-as-a-Service Solution)，包括Ionex公版電池 (Ionex Common Battery) 與Ionex作業系統 (Ionex Operating System)。Ionex公版電池是經過數百萬次充換電淬煉的多功能抽取式電池，在Ionex雲端作業系統的電池即服務全方位營運管理下，能同時 支援電池交換、電池充電和車輛充電等能源補充方式，達成真正的充換合一與車電分離消費者體驗。「Ionex電池即服務解決方案」能滿足志在電動車時代為騎士提供全方位電池即服務企業的所有營運需求。

Ionex電池計量模組:讓任何品牌電動機車與Ionex公版電池相容的標準化電子模組

KYMCO為志在電動車時代扮演車輛提供者的電動車製造商，提供革命性「Ionex電池計量模組」(Ionex Battery Metering Unit - Ionex BMU)。「Ionex電池計量模組」是一個標準化的電子模組，可以輕鬆整合到任何電動機車的車輛設計中，除了讓車輛能夠以Ionex公版電池做為動力輸出的能量來源、讓騎士能夠使用能源公司所提供的Ionex電池即服務之外，「Ionex電池計量模組」還能透過與騎士手機的連線，提供豐富的車聯網功能，讓騎士享受電動車時代所帶來的全新智慧化體驗。「Ionex電池計量模組」為志在電動車時代扮演車輛提供者的電動車製造商改變市場遊戲規則，協助他們解決複雜的電池技術和大量的電池投資所帶來的營運挑戰。

Ionex能源站:能帶來持續性換電服務收入的Ionex公版電池換電基礎設施

KYMCO為志在電動車時代提供電動機車能源補充服務的企業，提供完善可靠的「Ionex 能源站」(Ionex Energy Station)。這個由Ionex雲端作業系統管理的Ionex公版電池交換站，擁有不同的尺寸與規格以滿足不同的建置需求，能夠與每一輛內建「Ionex電池計量模組」的電動機車無縫接軌，在能源公司所提供的電池即服務營運中扮演重大角色，同時也能為設置電池交換站的企業帶來持續性的換電服務收入。「Ionex能源站」為志在電動車時代提供電動機車能源服務的企業，提供一個充滿未來發展潛力的最佳市場切入。