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冬衣準備好！賈新興：周五清晨北部最低溫恐10度以下台北12度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周四至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，預估最低溫出現於周五清晨，台北站預估最低溫約12度至13度。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周四至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，預估最低溫出現於周五清晨，台北站預估最低溫約12度至13度。本報資料照片

冬衣準備好，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明起東北季風減弱，周四至周六受接近強烈大陸冷氣團影響，預估最低溫出現於周五清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興指出，明天東北季風減弱，北海岸、基隆、東北角、新北東側、宜花及台東和恆春交界一帶有零星短暫雨。周四至周六受接近強烈大陸冷氣團之影響，周四苗栗以北、南投以南山區及宜花東有局部短暫雨，周四深夜至周五日清晨台東和恆春交界一帶有零星短暫雨。 

觀察周四冷空氣的強度，賈新興指出，受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現於周五清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興指出，周五至下周三(22日)各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，中南部日夜溫差大，下周四（23日）宜蘭有零星短暫雨。

他也表示，展期資料顯示， 12月上旬末至12月下旬前，東北部降雨仍有偏多的機率，苗栗以南及花東降雨偏少。

低溫 賈新興 冷氣團 東北季風

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