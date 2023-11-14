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周四鋒面到晚間溫度驟降 這天低溫挑戰大陸冷氣團標準

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今白天高溫回升，周四鋒面到晚間溫度驟降。本報資料照片
今白天高溫回升，周四鋒面到晚間溫度驟降。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今北東仍有局部短暫雨，周四鋒面逐漸接近，鋒面過後東北季風隨即南下，預估北部白天高溫仍可達24-26度，晚間就可能掉到16-18度，周五六冷空氣強度有機會達大陸冷氣團，空曠地區低溫可能達到10-12度。

歐宗學指出，今天仍受東北季風影響，也有些華南雲系東移，預估北部、東半部稍多雲量及有局部短暫雨機會，中南部多雲時晴。氣溫方面，清晨全台最低溫在新北瑞芳只有15.2度，預估白天高溫回升，北部可達20-22度，花東24-26度，中南部27-29度。

明天東北季風減弱，轉為偏東風環境，北海岸至東北角，東半部雲量仍偏多並有局部短暫雨，西半部多雲到晴，氣溫持續回暖。類似天氣可持續至周四清晨。

歐宗學指出，周四上午隨鋒面逐漸接近，台中以北雲量逐漸增多，中午開始到晚間鋒面通過時包含東半部及各地山區有短暫陣雨機會，鋒面過後東北季風隨即南下，帶來乾冷空氣，各地天氣逐漸轉好並陸續降溫，預估北部白天高溫仍可達24-26度，晚間就可能掉到16-18度。

他指出，周五冷空氣持續影響，各地晴時多雲，北部地區氣溫仍稍低，白天高溫只有18-19度，入夜以後到周六清晨搭配輻射冷卻影響，市區低溫可能下探14-15度，有可能達到大陸冷氣團的標準，其他地區也會明顯降溫，特別是空曠地區，低溫可能達到10-12度，雖然低溫的有在夜間到清晨時段比較明顯，民眾仍要做好保暖工作。

歐宗學指出，周末期間預估天氣持續穩定，普遍晴時多雲，氣溫逐漸回升，但早晚期間依然是偏涼冷，白天溫暖許多，早出晚歸別忘了適時調整穿著。

此外，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓因為結構不佳，已被降為一般低壓，未來是否還有發展增強機會可再持續追蹤觀察。

低溫 東北季風 冷氣團

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