護理國考降標挨轟！薛瑞元嗆「不知護理師不滿邏輯在哪」 基層醫護：心好涼

新冠疫情後，護理師掀起離職潮，基層不斷要求政府改善醫護人員工作困境。考選部日前公告，將降低護理國考門檻，更引發基層護理師怒火，衛福部長薛瑞元被問到這事，卻說提升國考通過率，可充實護理人力，「不曉得不滿的護理師邏輯在哪裡？」

有位基層護理師在Dcard以「偉大的衛福部長回應了」發文，他分享薛瑞元部長的說法，並指自己「學店仔」只要考前一個月讀，應屆也能考到執照，反對政府繼續踐踏護理專業。

不少過來人都怒了，「衛福部部長神邏輯！怎麼不看執登人數越來越少，一堆人考試過了卻不走這行的原因」、「請他離職！沒在替我們爭取在上面幹嘛」、「我的證書竟然是他的名字」。

基層醫護點出問題，「重點不是考過的人數，而是能夠留下來職業的人數吧」、「提高薪水或是提供獎金、確實改善護病比、改善不合理上班時數、欠時數⋯等都是讓護理人力留在臨床的方法」、「護理師想要什麼上層真的不知道？我個人覺得先改善以下兩點，人力應該會大量回流。1.提升整體薪資水平，2.改善護理就業環境品質」。

有人擔心醫護未來素質，「那種門檻，什麼人都可以進來，以後醫院就是全台灣最聰明跟笨的人一起照顧病人，然後笨的人又是在病人身邊最久的...以後真的怎麼死的都不知道了」、「更多學歷跟學理不好的進來拉低素質，接著再來評論醫護水準不夠，不需要提高薪水、不用重視，根本滿滿的陰謀」、「最近開始帶新人，素質真的低到我快要吐血，英文不會念不會看理解能力很差，學妹不離職我會先離職」、「下一步大概就是拿到畢業證書就能當護理師，再來可能就是只有有職前訓練就能當護理師」。

不少人大喊參加19日醫護靜坐「黑十字運動」，「看到這個新聞，真的心好涼，坐等醫療體系崩潰」、「政府高階官員都不是傻子，只是有很多利益在背後角力所以讓他們說出聽起來很傻的話」、「為什麼這邊每個人都覺得他是邏輯有問題啊？他自己肯定心知肚明啊 但為了自己的利益故意裝傻這樣說的，他是壞不是傻」。