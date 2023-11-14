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今晨15.2度 吳德榮：下個鋒面快速轉乾冷這天最低10度

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今晨15.2度 吳德榮：下個鋒面快速轉乾冷這天最低10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台北天氣這幾天明顯轉冷，民眾出門穿上厚重外套禦寒，周四起鋒面到快速轉乾冷，部分沿海及平地最低氣溫將降至10度左右。本報資料照片
台北天氣這幾天明顯轉冷，民眾出門穿上厚重外套禦寒，周四起鋒面到快速轉乾冷，部分沿海及平地最低氣溫將降至10度左右。本報資料照片

今天清晨好冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨截至5：03各地區平地最低溫約在15至17度，新北瑞芳15.2度。周四中午前後、鋒面快速抵達，鋒後「乾冷」空氣緊接南下，氣溫驟降，周五晚、周六清晨直接挑戰「大陸冷氣團」定義，部分沿海及平地最低氣溫將降至10度左右。

吳德榮指出，最新(13日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北季風影響，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏涼，要注意添衣；中南部仍多雲時晴，影響較小。各地區氣溫：北部16至22度、中部17至27度、南部17至31度、東部16至29度。

最新模式模擬顯示，明天、周四上半天東北季風減弱，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。周四中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，鋒後「乾冷」空氣緊接南下，降雨漸停、氣溫驟降。

吳德榮指出，周五起至下周一「大陸高壓」籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適，各地皆在20度以上，入夜「輻射冷卻」加成，再快速轉冷。

吳德榮指出，周五晚、周六清晨直接挑戰「大陸冷氣團」定義(台北觀測站≦14度)，部分沿海及平地最低氣溫將降至10度左右。周六白天氣溫回升、陽光下舒適，入夜至下周日清晨仍很冷；部分平地仍有11度左右最低氣溫。

至於下周日白天起至周一、冷氣團逐漸「變性」，氣溫逐日回升；白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。

冷氣團 吳德榮 東北季風

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