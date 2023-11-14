公共場合目睹大人打小孩怎辦 教養作家：正義未必是魔人

根據兒盟昨天發布的 「公共場合目睹大人打罵小孩」調查報告，六成民眾對於此類家暴事件的處理方式是「先站在旁邊看，必要時再出手」；也有四成七家長希望旁觀民眾不要批判干涉管教的家長。在公共場合看到大人打罵小孩，民眾應該怎麼做？專家建議，民眾可以前往關心了解，嘗試安撫家長情緒或把孩子帶開。若情況嚴重可通報警察或社福單位處理，千萬不要私自拍攝過程並上網公審，往後反而會對孩子造成難以抹滅的傷害。

教養作家彭菊仙透露她的處理模式。她曾在住家的中庭目睹媽媽怒吼就讀國小低年級的孩子，眼見媽媽愈罵愈生氣，她擔心孩子的自尊心會被毀掉，便先把孩子帶到一旁，告訴他「我明白你很難過與生氣」，接著走到媽媽身邊說「你辛苦了，你一定有你的苦衷和理由」。

這位媽媽一聽便大哭，原來她過著丈夫不理家庭的「偽單親」生活，一人打拚很辛苦，因此把情緒發洩在孩子身上。彭菊仙拍拍她的肩膀安慰，她哭著跟孩子道歉。

彭菊仙表示，這個例子可以看到，家長打罵小孩可能有其隱情和苦衷。網路時代流行「路見不平、PO上網公審」，但上網公審往往只能看到事情的切片「沒搞清脈絡」、帶風向把家長「往死裡打」。不僅對大人不公平，小孩受虐的影像在網路上流竄，對他成長過程也有影響。

「正義未必是魔人。」彭菊仙認為，旁觀民眾也不要擔心出面協助就會成為「正義魔人」，但要懂得察言觀色。如果大人打罵孩子的場所已出現大量圍觀民眾，這時出面會讓家長覺得丟臉惱羞成怒。但如果沒有其他人在場，此時你的出面可以讓他從失去理智中覺醒。這時可以用肢體語言如擁抱或拍肩，讓大人和小孩感受到你的溫暖與同理心。但如果發現孩子已經受到明顯的傷害，必須馬上上前制止，或訴諸第三方勢力如警察或社福、政府單位。

當孩子在公共場合情緒失控哭鬧時，家長可以怎麼做？兒盟表示，可利用小道具安撫孩子的情緒、或以聊天轉移注意力，千萬別透過體罰讓孩子記得教訓。根據研究，體罰短期雖會讓孩子立即順從，但長期會影響孩子的身心發展。研究也發現，擁有被家長體罰經驗的孩子，對使用暴力的認同度較高、攻擊行為較多、主觀快樂感較低、親子關係也較差。

教養作家彭菊仙則說，小孩情緒發作起來很難控制。家長應盡量減少對旁人的影響，可以抱走就抱走。如果是在密閉空間如捷運，可以先把孩子帶下車；或是帶到人比較少的角落，抱著孩子安撫、拉著孩子的手等待情緒發洩。家長可以安撫孩子「我陪你哭」，千萬不要說「你再哭試試看」這種狠話。學齡前的孩子往往搞不清自己情緒，彭菊仙建議父母溫柔引導他了解自己的情緒，並用肢體語言如擁抱給予孩子溫暖。

「父母的情緒控管比小孩差，說不過去。」彭菊仙表示，家長可以把安撫哭鬧中的孩子當成淬鍊自己脾氣與情緒的好機會，在陪伴孩子的過程中，了解自己處理情緒的模式與如何解決情緒的困擾，有助於了解自己。

兒盟執行長白麗芳表示，兒盟在2021年加入國際預防兒童虐待及疏忽學會，藉此連結國際組織No Hit Zone。今年進一步將「No Hit Zone零暴力空間」概念帶入台灣，以「大人不打大人」、「大人不打小孩」、「小孩不打大人」、「小孩不打小孩」四個理念為核心，成為東亞國家第一個獲得No Hit Zone金色標章認證的倡議者。

目前已有近百個兒少照顧據點、兒童健康聯盟等醫療單位、 74個兒少社區組織，以及麥味登、丁丁藥局等企業，共計逾1000個據點加入「No Hit Zone零暴力空間」。兒盟邀請更多關心孩子的單位和大眾加入零暴力空間的行列，一同打造一個讓所有人都能免於暴力、安心共好的社會。