蔬果農藥殘留超標 火鍋名店上榜

衛福部食藥署公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，其中八十件農產品不符合規定，整體不合格率為百分之八點五，其中築間、馬辣、千葉火鍋等多家知名火鍋，及全聯、家樂福、美聯社等賣場被檢出蔬果農藥超標，連飲料店大苑子也榜上有名。專家提醒，至火鍋店用餐，建議少喝湯，避免農藥殘留，以及攝取過多高普林。

監測報告顯示，千葉火鍋台東尊爵館的紅鳳菜檢出「賓克隆」四點八二ppm（標準為二點五ppm）、「陶斯松」◯點一◯七ppm（不符使用規定）、「賽洛寧」五點◯五ppm（標準為一點零ppm），百香果則檢出了「佈飛松」◯點三三ppm（不符使用規定）。

家樂福網購平台大白菜則被宜蘭縣衛生局驗出四項農藥不合格，數值超標。位於屏東縣的一家全聯，販售的進口蘿蔔檢出「可尼丁」○點一二ppm，另一家台南市全聯販售的巨峰葡萄檢出「達特南」一點七ppm。

「築間」基隆南榮店的青江菜檢出「克凡派」一點二二ppm（標準為一點〇ppm）；馬辣信義店的綠無籽葡萄驗出「芬普尼」◯點◯◯三ppm（不符使用規定）；大苑子文林店的檸檬檢出「陶斯松」◯點◯二ppm（不符使用規定）。

食藥署副署長林金富表示，在八十件不符合規定農產品中，四十六件可溯源到農方，農政單位依法處辦中，廿七件還在溯源當中，另有七家業者確定源頭，依食品安全衛生管理法，各開罰台幣三萬元。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，清洗蔬菜時，先以水浸泡，再用流動清水沖乾淨，若是葉菜類則需撥下菜葉，用流動清水沖洗約十五分鐘後再浸泡、沖洗。他指出，少量暴露農藥，不用太過擔心風險，即便超標，也不致引發急性中毒，但應少喝火鍋的高湯，除了避免農藥殘留，也不會攝取過多熱量，或因高普林而導致痛風發作。

築間火鍋表示接收到檢驗抽查報告後，已經請廠商每月主動提供相關檢驗報告，如無法定期提供，將更換供應商，並加強自主檢測。馬辣則稱衛生局查驗到尚未上架的綠葡萄，早已採取預防性措施，收到消息第一時間就整批退還廠商，未提供給消費者食用。