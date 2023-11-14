台灣新生兒篩檢 可供東南亞借鏡

隨著基因療法等創新療法的問世，讓部分罕病患者有了「治癒」的希望，不過基因療法所帶來的昂貴藥價，也在醫界、公衛界引起許多討論。在「亞太罕病組織交流會議—建構東南亞罕病網絡—台灣圓桌會議」當中，台大醫院基因醫學部主任簡穎秀指出，基因療法等創新療法的出現，像是「為罕病、多種疾病治療開一扇窗」，讓許多罕病患者、多種疾病患者得到治癒的機會，令人感到振奮，對於國際學者將基因療法藥價給付視為「投資」的看法，她也有獨特觀察。

簡穎秀致詞時特別提及罕見疾病龐貝氏症病友洪聲平。她表示，台灣是全球首個推動新生兒龐貝氏症篩檢的國家，洪聲平受惠於政策上路前的先驅測試，檢出龐貝氏症基因變異進行治療。台灣全面實施新生兒篩檢後，歐美各國也相繼跟進。另外，龐貝氏症第一代酵素補充治療，也是由台灣中研院士陳垣崇研發，洪聲平於藥物研發成功同年出生，得以藉藥物續命，至今已上高中就讀，「足見台灣罕病治療十年有成的傲人佳績。」

罕病基金會董事長蔡輔仁表示，多數罕病是基因遺傳所致，經新生兒篩檢，讓罕病患者及早進入醫療系統。否則即使國家能負擔昂貴藥品，缺乏完整篩檢制度，也難找出病人且及時治療。台灣很早就有新生兒篩檢計畫，是領先亞太各國的優勢。