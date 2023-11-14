藍批少子化加劇 綠：今年補助千億

國民黨立法院黨團昨批民進黨政府對少子化問題束手無策，蔡政府執政，出生率愈來愈低，今年一月至九月出生數，僅剩九萬多名嬰兒。民進黨團書記長莊瑞雄則稱，少子化是已開發國家必然現象，相較前總統馬英九執政時期，蔡政府今年的相關經費補助，已達到一○九二億元。

國民黨立委謝衣鳯表示，蔡政府執政時期的出生率逐年下降 ，二○一六年為千分之八點八六，今年一月至九月是千分之四點二七。國民黨立委陳以信指出，蔡政府於二○一七年對少子化政策投入一○三億元，明年是一二○一億元，但二○一七年，我國有十九萬新生兒，二○二二年僅剩十三萬八千人，且近年出生人數最高的年份是二○一五年、馬政府執政第七年，新生兒數達廿一萬三千人。他質問，為何前總統馬英九做得到，蔡英文總統卻做不到？

莊瑞雄說，台灣少子化嚴重，主要是其他國家上個世紀就意識到問題，當時國民黨政府卻沒動作，例如台灣一九八三年總生育率，已低於人口維持替代率，國民黨還在推行加強人口政策、優生保健，完全沒發現問題。