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孩子公然哭鬧 家長學3招應對
兒盟調查發現九成民眾曾目睹家長在公共場合打罵孩子，卻有近七成家長表示希望旁人忽略哭鬧中的孩子，給家長空間和時間自行處理，顯示家長面對孩童在百貨、美食街哭鬧，同樣努力應對、處理。專家提出約法三章、事先演練與百寶袋等三項祕訣，與孩子共同因應這些事情。
教養作家彭菊仙說，小孩情緒發作起來很難控制，家長應盡量減少對旁人的影響，可以抱走就抱走。如果在捷運的密閉空間，可先把孩子帶下車，或到人較少的角落，抱著孩子安撫。家長可透過「我陪你哭」，安撫孩子，千萬不要說「你再哭試試看」等這種狠話。
彭菊仙強調，學齡前的孩子往往搞不清自己情緒，建議父母溫柔引導他了解自己的情緒，並用肢體語言如擁抱給予孩子溫暖。「父母的情緒控管比小孩差，說不過去」，彭菊仙說，家長可把安撫孩子哭鬧當成淬鍊自己脾氣與情緒的好機會，在陪伴孩子過程中，了解自己處理情緒的模式與如何解決情緒的困擾，有助自我了解。
馬偕醫院兒童青少年心智科資深主治醫師臧汝芬表示，對大腦尚未發展成熟的小朋友來說，出門是「刺激、好玩」的事情，若未做準備，無法凝聚孩子的注意力，勢必出現吵鬧、嘻笑，甚至破壞行為。
臧汝芬也提出三項祕訣，首先為「約法三章」，出門前先與孩子預告今天出門目的，約定做到的話，可以給予貼紙等獎勵，作為行為增強物。其次為「事先演練」，家長預測孩子出門後可能的反應，在家中事先演練，並定下規範。第三為「百寶袋」，例如，每隔五至十分鐘從百寶袋拿出一個玩具，或零食、飲料等，轉移孩子注意力。
三軍總醫院研究副院長葉啟斌說，孩子搗亂哭鬧，多半因無法解決壓力困擾，若父母無法評估、掌握孩子的情緒，建議與孩子一同接受心理諮商，或其他專業協助。
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