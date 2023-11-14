聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子公然哭鬧 家長學3招應對

聯合報／ 記者陳宛茜鄒尚謙／台北報導
兒盟昨公布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」，近九成民眾曾在公共場合目睹大人打罵或用力拖走小孩。示意圖，與新聞人物無關。記者林伯東／攝影
兒盟昨公布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」，近九成民眾曾在公共場合目睹大人打罵或用力拖走小孩。示意圖，與新聞人物無關。記者林伯東／攝影

兒盟調查發現九成民眾曾目睹家長在公共場合打罵孩子，卻有近七成家長表示希望旁人忽略哭鬧中的孩子，給家長空間和時間自行處理，顯示家長面對孩童在百貨、美食街哭鬧，同樣努力應對、處理。專家提出約法三章、事先演練與百寶袋等三項祕訣，與孩子共同因應這些事情。

教養作家彭菊仙說，小孩情緒發作起來很難控制，家長應盡量減少對旁人的影響，可以抱走就抱走。如果在捷運的密閉空間，可先把孩子帶下車，或到人較少的角落，抱著孩子安撫。家長可透過「我陪你哭」，安撫孩子，千萬不要說「你再哭試試看」等這種狠話。

彭菊仙強調，學齡前的孩子往往搞不清自己情緒，建議父母溫柔引導他了解自己的情緒，並用肢體語言如擁抱給予孩子溫暖。「父母的情緒控管比小孩差，說不過去」，彭菊仙說，家長可把安撫孩子哭鬧當成淬鍊自己脾氣與情緒的好機會，在陪伴孩子過程中，了解自己處理情緒的模式與如何解決情緒的困擾，有助自我了解。

馬偕醫院兒童青少年心智科資深主治醫師臧汝芬表示，對大腦尚未發展成熟的小朋友來說，出門是「刺激、好玩」的事情，若未做準備，無法凝聚孩子的注意力，勢必出現吵鬧、嘻笑，甚至破壞行為。

臧汝芬也提出三項祕訣，首先為「約法三章」，出門前先與孩子預告今天出門目的，約定做到的話，可以給予貼紙等獎勵，作為行為增強物。其次為「事先演練」，家長預測孩子出門後可能的反應，在家中事先演練，並定下規範。第三為「百寶袋」，例如，每隔五至十分鐘從百寶袋拿出一個玩具，或零食、飲料等，轉移孩子注意力。

三軍總醫院研究副院長葉啟斌說，孩子搗亂哭鬧，多半因無法解決壓力困擾，若父母無法評估、掌握孩子的情緒，建議與孩子一同接受心理諮商，或其他專業協助。

情緒 父母 小孩

延伸閱讀

受不了小孩公共場合吵鬧？精神醫：有「2種可能」父母先理解原因

藍營批中央解決不了少子化問題 1至9月出生數剩9萬多人

獨／目睹愛子痛苦81分鐘 恩恩爸向新北市求償1元敗訴確定

父母接送上下學「孩子難獨立」 網：行人地獄敢讓小孩獨走？

相關新聞

近9成曾目睹…公共場所打罵小孩

衛福部統計，台灣去年發生一萬兩千件兒少保護個案，兒福聯盟昨天發布的調查報告發現，近九成民眾曾在公共場所目睹家長打罵或用力...

蔬果農藥殘留超標 火鍋名店上榜

衛福部食藥署公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，其中八十件農產品不符合規定，整體不合格率為百分之八點五，其中築間、馬...

國外專家：投資罕病創新治療 全民受益

「什麼事都不做，並不會比較省錢、便宜！」（To do nothing is not cheap!）亞太罕見疾病組織聯盟（...

重機族爭上國道 交部仍不開放

重機團體力爭上國道，目標號召5千輛重機、上萬人本月26日包圍交通部抗議。交通部長王國材昨說，重機騎乘行為在高速公路干擾多...

周四更冷 低溫「直逼大陸冷氣團」

北台灣昨天明顯轉冷，民眾出門都穿上外套禦寒，周四下半天將有更強的東北季風。

還有機會！威力彩頭獎13連摃 周四拚8.7億元獎金

威力彩第91期今晚開獎，頭獎得主依舊從缺，頭獎至今已連續13期摃龜，台灣彩券公司預估，16日開獎的第92期銷售金額2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。