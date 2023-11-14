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路邊目睹教養衝突 別錄影上網公審

聯合報／ 記者陳宛茜鄒尚謙／台北報導

在公共場所經歷教養衝突的家長，近七成希望旁人忽略哭鬧中的孩子，因家長面臨極大心理壓力時，可能做出錯誤判斷。專家建議民眾雖可關心，但千萬不要私自拍攝過程並上網公審，恐對孩子造成難以抹滅傷害。

兒盟「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」也顯示，五成三家長希望旁人不要白眼或表情不耐煩，也有四成七受訪者盼旁人不要批判干涉管教的家長。

教養作家彭菊仙透露，她曾在住家中庭目睹一位母親怒吼就讀國小低年級的孩子，眼見媽媽愈罵愈生氣，彭菊仙擔心孩子的自尊心會被毀掉，便先把孩子帶到一旁，告訴孩子「我明白你很難過與生氣」，接著走到媽媽身邊說，「你辛苦了，你一定有你的苦衷和理由」。

這位母親一聽便大哭，原來她過著丈夫不理家庭的「偽單親」生活，一人打拚很辛苦，因此把情緒發洩在孩子身上，後來就哭著跟孩子道歉。

彭菊仙提醒，家長打罵小孩可能有其隱情和苦衷，但網路時代流行「路見不平、PO上網公審」，往往還沒了解事件脈絡時，反而帶風向將家長「往死裡打」，不僅對大人不公平，小孩受虐影像在網路轉傳，對成長過程也有影響。

馬偕醫院兒童青少年心智科資深主治醫師臧汝芬表示，家長情緒不穩時，不建議旁人介入或評論，恐怕會引起更多暴力情緒；若家長真動手打小孩，建議直接通報一一三家暴專線，或是報警。

三軍總醫院研究副院長葉啟斌則提出「了解情況、視狀況處置、必要時離開現場」三大解方。先理解孩子吵鬧背後原因，評估自身是否能協助；若孩子受挫能力較低，處於過度反應，應先觀察父母是否也有類似體質，一旦受到言語刺激，可能引起更多情緒反應，建議先離開現場。

小孩 情緒 網路

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