「咳、痰、喘」久久不癒 當心肺阻塞

11月15日是世界衛生組織（WHO）訂定的「世界慢性阻塞性肺病（COPD）日」。台灣胸腔暨重症加護醫學會與衛福部國健署共同呼籲，企業、醫療體系應積極減碳、環保，以增進國人肺部健康。

當民眾出現「咳、痰、喘」三項症狀時，亞東醫院胸腔內科主任醫師鄭世隆表示，千萬不要以為只是感冒，可能就是COPD找上身，可填寫肺阻塞自我評估問卷（PUMA）做好自主健康管理。根據健保資料統計，全台COPD盛行率2.48%，但「黑數」眾多，實際盛行率應達10%。

COPD是一種呼吸道長期發炎，會使氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往會出現「咳、痰、喘」症狀，跟一般感冒類似，因此，常有民眾「咳嗽、流鼻水半年」，還以為是小感冒、過敏體質。

一名65歲患有心血管疾病的爺爺，最近陪孫子去公園散步時常覺得喘，晚上出現卡痰、咳嗽等症狀，卻未留意，在亞東醫院做PUMA問卷結果超過5分，為COPD高風險群，當下進行肺功能檢測，確診COPD。經過門診醫師的藥物治療與追蹤，肺功能及呼吸道症狀才得以穩定控制。

鄭世隆指出，台灣COPD盛行率應有10%左右，肺阻塞背後可能還有其他共病，超過3成患者同時罹患高血壓或其他心血管疾病；吸菸族約1成5左右同時罹患COPD，而COPD患者中9成過去都曾抽菸。

目前COPD吸入劑治療用藥分為短效、長效2種劑型。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，短效型多用在「急性發作」的患者身上，患者使用上會立即性感受到藥效，因此習慣用短效型吸入劑；但COPD需要長期保養，若只是用短效型恐怕會出現藥物耐受性問題，日後急性發作恐面臨沒有藥效的窘境，因此長期還是得使用長效性的藥劑作為日常保養。

王鶴健呼籲，政府應將肺部篩檢納入例行健檢中，即使是健康民眾也做一次肺功能篩檢，做為日後自主健康管理的基準。民眾可利用肺阻塞自我評估問卷回答下列問題：是否吸菸、是否感到呼吸急促、是否在未患有感冒時感到有痰、是否經常在未患有感冒時咳嗽，以及是否使用過肺活量計了解肺功能等，若總分超過5分，即為高風險族群，應盡速至胸腔內科進行進一步的肺功能檢測，早篩檢早治療，才能守護肺部健康。

國健署長吳昭君提醒，民眾若自覺有「咳、痰、喘」症狀且久久不癒，或是具有吸菸史、長期處於二手菸環境等危險因子的民眾，可善用肺阻塞自我評估問卷初步評估自身狀況並盡早安排肺功能檢查。