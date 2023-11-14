慢病好日子／小行動護健康 嘉縣手作健康飲同歡

響應11月14日世界糖尿病日，聯合報健康事業部與嘉義縣衛生局日前在水上鄉義興村鎮北宮長照關懷據點舉辦「慢病好日子-愛你慣衛教講座」，提倡民眾培養生活好習慣，衛生局更發起「小行動、護健康」，邀請民眾手作健康飲品，預防糖尿病威脅及控制慢性疾病的發生。當天聚集村里長輩及社區居民共同參與，千歲同歡，場面相當溫馨。

依據2019年台灣糖尿病年鑑指出，全國糖尿病盛行率9.32%，推估嘉義縣每10人就有1人罹患糖尿病。嘉義縣衛生局長趙紋華說，健康不能等，呼籲民眾養成「生活3好、飲食3巧」觀念。生活3好：規律運動、均衡飲食、定期健檢；飲食3技巧：避免精緻糖攝取、份量不超標、盡量選擇全穀類的食材，可以遠離糖尿病，預防慢性病發生。

嘉義縣社區營養推廣中心營養師蔡佳珊表示，認識食物很重要，在六大類食物中，全穀雜糧類是一天當中占飲食比例最高、含有較多的醣類，建議應挑選富含膳食纖維的糙米飯或五穀米取代白米飯。

此次現場手作挑選在地特產「仙草」製作仙草豆漿飲，仙草含有水溶性膳食纖維，可降低血脂和膽固醇。長庚醫院新陳代謝科醫師林詠翔表示，控制血糖的目的，是維持血糖穩定，遠離心血管疾病、腦中風和洗腎的風險。

糖尿病是一種生活習慣病，改善不良的生活習慣，有助於穩定病情，與慢病共存。聯合報將進行「慢病好日子-愛你慣衛教講座」全台巡迴，恰逢世界糖尿病日，與嘉義縣攜手開啟巡迴第一站，除了衛教講座外，並進行行動倡議，邀請民眾一起立下好習慣目標，提醒親友要養成生活好習慣，寄出愛你慣明信片，踏出個人健康SDGs行動的第一步。