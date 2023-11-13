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奶茶沒奶卻含「澱粉」 董氏：市售手搖5成乳含量低於20%

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
許惠玉表示，民眾常誤以為「奶茶」是乳品類的一種，但市售奶茶可能添加奶精、煉乳、無水奶油等物質，反而含有澱粉。本報資料照
許惠玉表示，民眾常誤以為「奶茶」是乳品類的一種，但市售奶茶可能添加奶精、煉乳、無水奶油等物質，反而含有澱粉。本報資料照

飲料店、早餐店都少不了奶茶的身影，台灣人每年喝下無數的手搖杯，但喝下的奶茶真的都有「奶」嗎？董氏基金會今公布市售奶茶抽查結果，發現五成左右的市售手搖杯奶茶、超商通路包裝奶茶乳含量都低於20%，好喝的奶茶香味恐怕更是來自「玉米糖漿」等精緻澱粉，不僅無法補充營養，可能更攝取過多醣類。

董氏基金會營養中心主任許惠玉表示，民眾常誤以為「奶茶」是乳品類的一種，但市售奶茶可能添加奶精、煉乳、無水奶油等物質，奶精的原料為「椰子油、棕櫚油、棕櫚核仁油等」高飽和脂肪的植物油，同時也會添加玉米糖漿、酪蛋白、安定劑、香料、食用色素等，都是不具乳品類的成份和營養。

董氏基金會近兩年調查發現，由商品檢測驗證中心抽驗22件手搖杯奶茶中，發現每100毫升乳含量，5件乳含量低於10%，僅有2件乳含量高於50%。然而大賣場、超市、超商等處抽檢共77件包裝奶茶，結果發現近5成產品乳含量低於20%。

許惠玉說，民眾若喜歡喝市售奶茶，偶一為之無妨，但若要當作牛奶的營養來補充可能適得其反，因為市售奶茶同時也會喝到其他飽和脂肪，如玉米糖漿等精緻澱粉，屬於醣類，有香味但並沒有甜味，因此又得加糖讓飲料好喝，相當不健康。

許惠玉表示，民眾若愛喝奶精奶茶，恐喝下過多精緻植物油，這類飽和脂肪對血管健康都有負面影響，會增加血中的壞膽固醇，增加心血管疾病，如血栓、心肌梗塞、血管破裂、腦中風風險都會隨之增加。

「食藥署應定清楚標示規範。」許惠玉指出，包裝鮮奶茶產品應使用鮮奶，並清楚標示佔比，才能取名為「鮮奶茶」，否則佔比1%跟99%都叫做鮮奶茶，恐怕會有誤導消費者之虞。

奶茶 脂肪

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