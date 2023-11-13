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周六最低溫「直逼大陸冷氣團」要來了 下探13度挑戰入秋最強

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天是入秋最強一波東北季風，各地普遍17至18度；周四下半天起，另波更強東北季風報到，周六清晨最冷，北部低溫下探13至14度，「直逼大陸冷氣團等級」。示意圖。圖／本報資料照片
今天是入秋最強一波東北季風，各地普遍17至18度；周四下半天起，另波更強東北季風報到，周六清晨最冷，北部低溫下探13至14度，「直逼大陸冷氣團等級」。示意圖。圖／本報資料照片

一陣秋雨一陣涼，中央氣象署指出，今天是入秋最強一波東北季風，各地普遍17至18度；周四下半天起，另波更強東北季風報到，周六清晨最冷，北部低溫下探13至14度，「直逼大陸冷氣團等級」，周六白天就回溫，各地日夜溫差明顯，尤其中部日夜溫差達14度。

中央氣象署傍晚發布陸上強風特報，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島，有9至10級強陣風；基隆北海岸及台東沿海空曠地區，亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，中央氣象署也發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、台北市山區及東北部地區，有局部大雨發生機率，連日降雨山區慎防坍方及落石。

中央氣象署預報員林定宜指出，今晚至明天，東北季風持續影響，北部、東北部全天偏涼，各地溫度比今天略為回升，嘉義以北、東北部及東部明天低溫17至19度；其他地區20至21度，桃園以北、宜蘭高溫略為回升21至22度，竹苗、花蓮回升至23至24度。南部、東南部等其他地區高溫26至29度，北部高溫20度，提醒民眾留意南來北往。

他表示，明天水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區短暫雨，甚至有局部大雨發生機率；桃園以北、花東馬祖有局部短暫雨；竹苗雲量稍多，偶爾飄雨可能；中南部維持多雲到晴。

林定宜提醒，連日降雨，北部山區、東北部地區土壤水分可能達飽和，山區慎防坍方及落石。

周三回溫，東北季風減弱；不過到了周四下半天起，鋒面通過，水氣增加，另一波東北季風報到。周五天氣轉乾冷，雨勢不多。

林定宜說，預估周六清晨最冷，北部低溫下探13至14度，「直逼大陸冷氣團等級」，沿海地區可能更冷。到了周六白天回溫，大台北22度、北部24度、中部27度、南部27度，日夜溫差大，其中中部日夜溫差達14度，提醒民眾留意添加衣物。

周日至下周一，氣溫再回升，水氣不多，各地多雲到晴為主，只有花東零星短暫雨，北部回升26至27度。

另外，菲律賓東方海面熱帶低壓TD19，未來有發展成輕颱「鯉魚」趨勢，預估周三前生成，路徑往菲律賓中南部附近移動，對台灣無直接影響，氣象署將持續觀察。

東北季風 氣象署 低溫

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