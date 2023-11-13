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今年雙11買氣比以往還差？網曝這一關鍵內幕：反而更貴

聯合新聞網／ 綜合報導
大家今年雙11的購買率比平常還多嗎？一名網友在PTT發文分享，自己在網路上購買物品結果一天就到貨，不禁懷疑，今年買氣是不是比以往還不好？示意圖／Ingimage
大家今年雙11的購買率比平常還多嗎？一名網友在PTT發文分享，自己在網路上購買物品結果一天就到貨，不禁懷疑，今年買氣是不是比以往還不好？示意圖／Ingimage

大家今年雙11的購買率比平常還多嗎？一名網友在PTT發文分享，自己在網路上購買物品結果一天就到貨，不禁懷疑，今年買氣是不是比以往還不好？

原PO提到，在電商平台上買了狗飼料，昨天下了訂單今天就到店可以取貨了，還記得往年1111一開始貨運整個爆炸，有人的包裹消失1至2個星期，結果現在一天就到了，令原PO感嘆，今年1111買氣是不是很差啊？

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「訂了還沒出貨」、「都出國買了阿！便宜快一半」、「可能有改善流程吧！以前都是四五天」、「超商也沒看到以往那種堆貨亂象」、「雙11當天反而沒啥特別的折扣」、「搶不到折價券乾脆省錢起來」、「限量便宜的一樣搶不到」。

有網友們指出這是一種促銷策略，相比平常而言有些價格反而更貴，「雙11根本就加價後再降價，反而更貴」、「覺得今年雙11折扣很爛，看起來好像有便宜，更好笑的是限時搶購，有跟沒有一樣」、「因為價錢一樣，先漲上去再打折回原價」、「前幾個禮拜就先拉高定價，再折給你，台灣玩法」。

另外，也有一部分網友認為有些購物平台以往就會釋出優惠，這波熱度相對就會下降，「每個月都有電商活動，早就分散了...」、「很多人在雙11之前就趁特價買了」、「免運平常就有了，只是自己要看好時間」、「每個月都有一堆購物節，有差這一天嗎？」、「購物節其實有很努力在分散買氣，看起來熱度就降了吧」。

雙11 電商 網路 PTT

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