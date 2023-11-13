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亞太罕病圓桌會議在台舉行 健保給付最貴罕藥各國稱羨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署副署長蔡淑鈴（前排右3）今出席「2023亞太罕病聯盟台灣專家圓桌會議」。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署副署長蔡淑鈴（前排右3）今出席「2023亞太罕病聯盟台灣專家圓桌會議」。記者林琮恩／攝影

隨醫療科技進展，罕病創新治療推陳出新，病友有了治癒疾病的機會，衛福部健保署今年八月起給付「全球最貴」的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療，即是「一次性、治癒性」創新治療。「2023亞太罕病聯盟台灣專家圓桌會議」今在台北舉行，東南亞各國代表對此稱羨。然而，愈來愈貴的創新治療，加重健保財務負擔，導致罕藥給付牛步，病友只能煎熬等待。

對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，全民健保是單一保險人制度，政府讀買台灣醫療服務，但面對昂貴藥物、創新醫材，擁有協商力量的政府，仍面對挑戰。以SMA基因治療為例，原價一劑6000萬台幣，為全球最貴藥物，議價後仍要4900萬，考量財務負擔，健保採暫時性支付模式，給付期間蒐集真實世界數據，評估療效、決定期滿是否繼續給付。

「長期療效不確定是罕病創新治療一大難題。」蔡淑鈴說，SMA基因治療雖號稱終身有效，但藥物研發至今僅約8年，實際療效有待觀察，故必須採暫時性支付制度，同時與藥廠簽訂還款協定（ＭEA）。健保署擬於明年總額新藥、新科技預算中，編列30億暫時性支付預算，但目前總額兩案並陳，實際費用將由衛福部長薛瑞元最終核定。

為加速新藥納保，蔡淑鈴說，健保署與衛福部食藥署明年起將推動平行審查機制，針對台灣首發新藥、國際上市2年內的台製造新藥等，均可循此機制送審，預計減少新藥納保等待期6個月。不過，此機制有其風險，若食藥署核可的適應症與藥廠送至健保署的項目不同，程序就必須重來。

病友團體期待，考量罕藥特殊性，應在健保專家會議之下成立「罕病次委員會」，加速罕藥審查。蔡淑鈴表示，成立委員會並無不可，但恐會導致行政流程更繁複，未必能加速新藥審查。明年健保署將成立醫療科技評估（HTA）辦公室，處理新藥納保前的評估事宜，此辦公室將設有不同分組，例如罕藥一組、癌藥一組，由領域專家負責，希望藉此提升新藥納保效率。

「健保的目標是照顧弱勢。」蔡淑鈴表示，當罕病藥物愈來愈貴，若連政府都付不起，病人個人怎能出得起？罕病病友愈要平均每人、每年將近200萬，若要由根本解決問題，必須增加健保罕藥專款預算。未來健保署將把罕藥列為議價重點，但廠商也有社會責任，目前不少罕藥價格超過醫藥先進十國藥價中位數，呼籲藥界也應降低藥價。

健保 衛福部

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