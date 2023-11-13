KYMCO油電齊出展現品牌頂尖實力 四大全新機種CV-L6、SKYTOWN、i-Tuber、FILLY 50亮相米蘭

兩輪界最重要的年度盛會，2023年義大利米蘭國際車展 (EICMA) 於11月初開展，國際專業機車品牌KYMCO再度展現熱銷全球的頂尖實力，一口氣推出四款油、電全新機種，產品陣列橫跨重新定義自由移動的大型跨界速克達車型，到將引導未來物流運輸的電動機車，包含有融合便利與冒險的完美典範CV-L6、穿梭都會的最佳通勤選擇SKYTOWN、精準且高效率的末端物流運輸選擇i-Tuber，以及完美兼容高效與輕巧車身的入門級復古50c.c.速克達車型FILLY 50；不僅提供從通勤到出遊全方位的解決方案，更描繪出未來都會更高效率的移動藍圖。

CV-L6融合騎士各種生活需求 打造便利與冒險的完美典範

展現KYMCO始終傳達的「獨特出眾」、「引以為傲」的品牌價值，完美結合ADV Scooter與Maxi Scooter兩機種優勢的CV-L6，化身個性化騎乘體驗的最佳解決方案。依循自由、堅韌、冒險的設計理念出發，CV-L6擁有極佳的舒適性、安全性，與便利性，可同步滿足日常都會通勤需求，更可藉由強大的性能實力，帶來不受限制的樂趣與冒險體驗。

CV-L6融合騎士各種生活需求 打造便利與冒險的完美典範。 圖／KYMCO 提供

CV-L6在車身及外型設計上，包容各種騎士的不同身型，以更低的座高、更輕量化的設計、充足且可擴充的儲物空間，滿足外出移動的所有需求。無論是在都會暢行所需的輕巧便利、旅行時所需的舒適與動能享受，或是渴求冒險時對自由嚮往的騁馳需求，CV-L6都能滿足；讓騎士隨時隨地可感受到興奮與無與倫比的騎乘樂趣，擴展想像力與對世界的探索渴望。

穿梭都會的最佳選擇 SKYTOWN 輕鬆擺脫都市車陣 應對城市通勤如虎添翼

一直以來KYMCO仔細聆聽顧客聲音、以熱情與技術實踐不斷創新，體現「最得我心」理念滿足消費者各種需求，全新推出的SKYTOWN無疑是最新成果展示，滿足通勤族群對加大動力的強烈需求。搭載突破創新的動力架構，以全新Green Power引擎結合多項專利設計，展現前所未有的強大性能、效率與耐用性。SKYTOWN 所搭載的全新Green Power引擎採用高角度扭力凸輪軸，有效提升加速表現，同步達到節能優勢，在環保節能的低油耗表現中，還能藉由高效率的鰭片散熱通道，兼顧強大馬力輸出與延長使用壽命。

SKYTOWN 150 ABS。 圖／KYMCO提供

針對都會中擁擠的用車環境，SKYTOWN以短軸距與輕量化設計滿足消費者的期待，同時帶來絕佳的靈活度。外部車身尺碼的緊緻化，卻可同步將車身內部儲物空間極大化，車廂內可輕鬆置入一頂全罩安全帽與隨身物品。簡約時尚的外觀更延續KYMCO造車時不容妥協的安全理念，導入造型獨特的前後LED燈組，搭配高辨識度的LCD數位儀表板與USB充電插座，接軌當代人對於數位科技與電源支援的高度需求，滿足每一位通勤騎士的生活需求與渴望。

全新開發多功能運輸運具i-Tuber 建構更環保的物流產業藍圖

在電子商務不斷蓬勃發展的時代，KYMCO期望藉由全新推出的i-Tuber電動機車系列，將環境永續性與多功能運輸能力完美融合。i-Tuber搭載3,600kW輪轂馬達搭配輕巧車身，可達到70km/h極速表現 (EU L1e-B 為45km/h)，透過搭載Ionex雙電池達到出色的續航能力 (WMTC超過100公里)。i-Tuber配備符合人體工學的雙人座椅設計，搭配簡約後架能讓駕駛輕鬆切換日常通勤、外送物流、載客等需求、全車LED燈具與LCD儀表板，可確保駕駛在完成任務之際還能兼具舒適度、安全性與便利性，並透過縮減外部塑料覆蓋物與外露式框架的設計，保護關鍵部件免受意外。

i-Tuber。 圖／KYMCO提供

i-Tuber電動機車系列中的i-Tuber Carry車型除了。擁有i-Tuber車系的高動力、高續航力等特色之外，KYMCO針對企業需求設計更出色的載貨能力，使其成為B2B企業的理想選擇。i-Tuber Carry加載了前置物架外，也重新設計坐墊與寬敞後置運載架，提供強大載物能力，可針對純商務使用族群提供更出色的載貨能力，成為B2B運輸的理想選擇，可滿足企業的多樣化營運需求。i-Tuber電動機車系列為KYMCO針對一般消費者設計的多功能電動車，讓所有的使用者可以輕鬆參與綠色行動當中；i-Tuber Carry更極大程度地減少了塑料覆蓋物的使用，實現KYMCO對於環境永續的一致承諾。

入門級復古50c.c.速克達FILLY 50 時尚美型輕巧暢行

著眼當今注重移動效率的城市，閃耀迷人的FILLY 50將重新定義移動的形式。擁有強大的短距離通勤效率與機能，FILLY 50更融合KYMCO備受讚譽的時尚美學基因。僅有104kg輕量車重的FILLY 50，讓每次騎乘與停放都成為再容易不過的事，擁擠城市街道中依舊可以瀟灑自如。FILLY 50配備全車LED照明燈組，白晝與黑夜皆能提供良好的照明性能，添增洗鍊時尚的外觀風格之際，更提具備優異的主動安全表現。FILLY 50搭載高效能的50c.c.引擎，具備2.1kW動力輸出與極為節能的油耗表現。FILLY 50的靈活的機動力與搶眼外型，無疑是通勤學生、專業人士或充滿時尚感的個性騎士穿梭繁忙城市交通中的最佳選擇。