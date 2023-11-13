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台灣人會羨慕住進大別墅嗎？網爆辛酸血淚：光做這事就很麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
究竟是擁有小巧溫馨的房子好還是前後院的大別墅較佳呢？一名網友在PTT發文分享，由於歐美地大物博，相較台灣佔地有限，看到大別墅不會想住進去嗎？示意圖／Ingimage
究竟是擁有小巧溫馨的房子好還是前後院的大別墅較佳呢？一名網友在PTT發文分享，由於歐美地大物博，相較台灣佔地有限，看到大別墅不會想住進去嗎？示意圖／Ingimage

究竟是擁有小巧溫馨的房子好還是前後院的大別墅較佳呢？一名網友在PTT發文分享，由於歐美地大物博，相較台灣佔地有限，看到大別墅不會想住進去嗎？

原PO表示，許多住在蟻窩地區的台灣人們，看到歐美的房子有前後院、有車庫，放假能夠在前院舉辦烤肉活動和派對，後院可以栽種花草的大別墅，大家不會羨慕嗎？不會想移民過去嗎？

貼文一出，引起網友們紛紛討論，「台灣不是也有透天，你沒聽過？」、「繳稅繳到你脫褲子」、「400坪是台北市蛋黃區」、「怕有蛇或蚊蟲鼠蟻」、「還可以在院子裡的樹上蓋個樹屋給小孩」、「很羨慕啊！還好我正在移民，快要有了」、「連套房都沒有 羨慕的太遠了吧」。

不過，網友們提到光打掃就是一件麻煩事，「大厝歹打掃」、「透天打掃就累，中秋頂樓烤肉沒人想收拾」、「光40幾坪我就不想掃了請人又覺得可惜」、「完全不會，以前住鄉下別墅打掃很煩」、「羨慕啊！但是沒錢都要自己來定期保養，除草、打掃、上漆、修水電等，有錢才行」、「花園就算了，老家前面草皮讓我每次回去都累死」。

然而有一部分網友支持住小公寓就很好了，「只有我一個人，太大會很空虛」、「你家有錢有結婚會生好幾個，大別墅是很爽啊，單身的話小公寓就很爽了」、「台灣人喜歡小公寓，蓋太大沒人買」。

PTT 移民 台灣人 透天

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