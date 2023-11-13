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布局南韓觀光客市場 交通部觀光署成立駐釜山辦事處

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部觀光署駐釜山辦事處成立。圖／觀光署提供
交通部觀光署駐釜山辦事處成立。圖／觀光署提供

今年截至10月，韓國觀光客來台破55萬人次，布局韓國觀光市場，交通部觀光署今天正式成立「交通部觀光署駐釜山辦事處」，這是台灣1990年成立首爾辦事處之來，在韓國設置第2個辦事處，未來將深耕韓國南部重點城市，加強台灣觀光宣傳，加深及加大韓國來台市場。

觀光署指出，觀光署長周永暉親自主持釜山辦事處揭牌儀式，隨即於市中心全新開幕的溫德姆飯店Wyndham Grand Hotel舉行開幕酒會，包括駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱、釜山廣域市觀光協會會長李泰燮、大邱廣域市觀光協會會長李韓洙、韓國觀光公社釜山蔚山支社朴喆浩選任次長、韓國國際郵輪研究所長林福順、中華航空釜山分公司總經理陳威傑、桃園航勤股份有限公司林祥生董事長、中華顧問工程司葉文健副執行長等人蒞臨，以及韓國當地旅遊業者。

觀光署表示，今年韓國來台人次累積至10月已突破55萬人次，排名第3且疫後復甦力道表現良好，希望藉由釜山辦事處設置，能即時協助旅行社等業者，規畫更符合在地人遊台行程，且開發多元旅遊產品及開拓銷售通路。

觀光署表示，台韓搭機只需2個多小時，往返南部城市航線每週約有64次航班，而從釜山、濟州港搭乘郵輪出境就高達7成。而駐釜山辦事處轄區涵蓋釜山、大邱、光州、蔚山等四個廣域市、以及慶尚南道、慶尚北道、全羅南道、濟州道；主要任務包含辦理台灣觀光宣傳推廣業務，維持雙邊合作關係等。此次，海外設辦事處有助鞏固市場客源，並加速來台旅客人數成長，積極搶攻韓國南部市場旅客。

觀光署

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