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出國比國旅便宜？旅費20K紛點名這地 內行人驚曝：綽綽有餘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT發文分享，國內旅遊費用兩萬綽綽有餘，那如果是出國的話可以推薦去哪裡呢？示意圖／Ingimage
一名網友在PTT發文分享，國內旅遊費用兩萬綽綽有餘，那如果是出國的話可以推薦去哪裡呢？示意圖／Ingimage

大家計算過出國與國內旅遊的費用哪一種比較便宜嗎？一名網友在PTT發文分享，國內旅遊費用兩萬綽綽有餘，那如果是出國的話可以推薦去哪裡呢？

原PO表示，大家都說出國很便宜，比國旅還好，那兩萬出國能去哪裡玩呢？算了一下，光是日本來回機票錢就要一萬二，以台北平均住宿三千元，就可以住四天，其他花費也會比國外低吧！令他不禁懷疑，若不夠的話，為何鄉民總是說出國比國旅好呢？

貼文一出，立刻引發網友們討論，「香港啊！兩天一夜」、「越南來回6000有找」、「我二月自助去越南蜆港跟周遭玩十天，不到三萬」、「泰國絕對夠」、「菲律賓機票很便宜」、「越南、泰國」、「馬來西亞、菲律賓」、「澳門三天一萬就可」、「韓國大邱不托運行李來回4000多」、「泰國清邁可以」。

大部分網友們紛紛點名這地方，「沖繩，便宜好玩」、「沖繩，來回機票一萬就有了」、「沖繩吧！機票不貴，找便宜的住宿也不差，交通大致方便」、「沖繩可以試試」、「沖繩兩萬夠了」、「沖繩兩萬綽綽有餘了，比墾丁便宜啊！」

不過也有網友提出個人建議，「出國隨便站在街邊打卡你也會開心啊！」、「國旅的確便宜，千萬不要出國欸」。

PTT 出國旅遊 住宿

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