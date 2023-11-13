堅果、巧克力監測將納重金屬鎘 內臟類鉛管制也加嚴

衛福部食藥署今天預告，食品中汙染物質及毒素衛生標準修正草案，將針對堅果籽及巧克力等品項，首度納入重金屬鎘，國人愛吃的內臟類，則將重金屬含量加嚴下修，後續若有違規情形，限期未敢善者，則依食安法處3到300萬開罰。

食藥署副署長林金富說，今天預告食品中汙染物質及毒素衛生標準修正草案，為加強管理食品中重金屬汙染物質，經參酌國際管理現況及國內外相關科學評估資訊，將針對嬰幼兒食品、嬰幼兒飲品、禽畜內臟、堅果油籽及巧克力等食品類別，酌予調整加嚴重金屬鉛及鎘的限量規定，本草案自即日起提供60日的評論期。

林金富說，過去針對嬰幼兒食品或飲品，採訂定鉛及其他重金屬總量標準，後續將全面增訂重金屬鎘；禽畜內臟類部分，將修訂重金屬鉛的管制，國人較少攝取牛跟羊內臟，標準從0.5ppm下修到0.2ppm，豬及鳥禽類，因為國人食用量較多，豬肉從0.5ppm下修到0.15ppm、禽類從0.5ppm下修到0.1ppm。

林金富表示，堅果、榨油用的油籽部分及巧克力，將增訂鎘重金屬標準，以巧克力總可可固形物大於70％者，重金屬鎘限量0.9ppm；50到70%者，限量則為0.8ppm。

林金富說，會特別將鎘納入標準，主要是因為，食品中的重金屬汙染，很多都來自原料端，如種植的環境，此外，有些植物本身的特性，則是對鎘吸收特別好，本草案後續將自即日起，提供60日的評論期；罰則部分，明年7月1日起正式實施後，違規者會先有1次複驗資格，若到改善期限未改善，將依照食安開罰3到300萬元。