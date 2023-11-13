醫療院所健保點值下滑補貼 衛福部周三決定補貼金額

新冠肺炎疫情過後，受到「免疫負債」、恢復正常生活等因素影響，民眾就醫率大增，造成醫療院所健保點值下滑，醫界期望政府補貼經費。健保署長石崇良表示，點值下滑問題，將於本周三衛福部健保會進行提案、討論，預計以「非預期風險或政策改變」調撥款預算支應，以補貼健保點值下滑，若不夠再研議從健保安全準備金支應。周三下午應有正式決定、補貼金額。

石崇良今於健保署與「美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）」簽署合作備忘錄的簽署儀式前，接受媒體聯訪表示，醫療院所健保點值偏低問題，同時也受到今年3月後，新冠肺炎疫情降級、改類後，相關醫療費用需由健保總額給付，但同時也觀察發現，第二季取消新冠病毒快篩後，類流感病人數及申報費用，相較108年確實有明顯增加，但第三季增加情形，就沒有第二季來到高。

石崇良說，健保總額共給付四個部門，包括醫院、西醫基層、中醫、牙醫，其中醫院、西醫基層、中醫受到今年呼吸道感染疾病增加，中醫部門有因國人疫情後多相信中醫治療，就醫利用率提升，而於今年第一、第二季健保點值偏低較為明顯，醫院、西醫基層則於第二季開始，出現健保點值偏低，因此，若要補貼會依各部門不同，採取不同的補貼方式。第三、第四季會採用相同補貼方式。

「若以目前估算方式，今年第一、第二季，基層診所約需補貼6億元，中醫及醫院可能會動用30至50億元。」石崇良說，真正的金額仍必須由健保會討論。目前預計先以「非預期風險或政策改變」調撥款預算支應，此款項每年約編列8至10億元。

外界擔心，若以健保安全準備金支應，是否會影響明年健保費率、健保費增加。石崇良說，今年政府有挹注240億元特別預算，且保費收取不錯，預估健保安全準備金仍有1.97個月，金額達1300多億元，比原本預期的1.5個月高，且依今年健保總額成長率最高為4.7%估算，加上基本工資調漲、補充保費增加，至明年底安全準備金還有1.86個月，因此明年保費不會增加。