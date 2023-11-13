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吃火鍋要注意！築間、馬辣、千葉火鍋…等名店蔬果農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署公布，最新農產品農藥監測結果。圖／食藥署提供
衛福部食藥署公布，最新農產品農藥監測結果。圖／食藥署提供

下一波東北季風會更強！不少民眾想吃火鍋暖身體，衛福部食藥署公布，最新農產品農藥監測結果，整體不合格率為8.5％，其中更不乏築間、馬辣、千葉火鍋等知名品牌的蔬果，均被檢測農藥超標；全聯、家樂福、美聯社等通路販售的農產品，同樣被抽驗到違規的情形。

食藥署副署長林金富說，食藥署在今年7到8月進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，並和地方衛生局合作，總計抽驗944件農產品進行農藥殘留檢驗，其中864件符合規定，另有80件不符合規定，有46件可以溯源到農方，正由農政單位依法處辦當中、27件還在溯源當中，對於可溯源的7家業者，已依食品安全衛生管理法，各開罰新台幣3萬元。

依據食藥署公布的檢驗結果，本次不合格的知名店家與品項，包含「築間」基隆南榮店的青江菜，檢出克凡派1.22（標準為1.0）；千葉火鍋台東尊爵館的紅鳳菜，檢出賓克隆4.82（標準為2.5）、陶斯松0.107（不符使用規定）、賽洛寧5.05（標準為1.0），該店的百香果則檢出佈飛松0.33（不符使用規定）；馬辣信義店的綠無籽葡萄，檢出芬普尼0.003（不符使用規定）；大苑子文林店的檸檬，則檢出陶斯松0.02 （不符使用規定）。

林金富提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品，或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

本次抽驗944件農產品，其中80件不合格。圖／食藥署提供
本次抽驗944件農產品，其中80件不合格。圖／食藥署提供
食藥署以對可溯源的7家業者，各開罰新台幣3萬元。圖／食藥署提供
食藥署以對可溯源的7家業者，各開罰新台幣3萬元。圖／食藥署提供
食藥署以對可溯源的7家業者，各開罰新台幣3萬元。圖／食藥署提供
食藥署以對可溯源的7家業者，各開罰新台幣3萬元。圖／食藥署提供

食藥署 火鍋 衛生局

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