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普及小屋頂光電設置 環團籲每度躉購率應訂6元以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團今召開記者會呼籲屋頂光電躉購費需增10kW以下級距，並保障每度電躉購費率訂至6元以上，友善小型及公民電廠。圖為屋頂太陽光電示意圖。聯合報系資料照
環團今召開記者會呼籲屋頂光電躉購費需增10kW以下級距，並保障每度電躉購費率訂至6元以上，友善小型及公民電廠。圖為屋頂太陽光電示意圖。聯合報系資料照

國內再生能源發展條例修正草案日前已通過「建物設置太陽光電」，未來建築面積達300坪以上新建物或改建案需設置太陽能光電，但環團指出，300坪以上建物僅占全國建物總數約6％，而90坪家戶型建物卻占82％，因應屋頂光電趨勢，認為除躉購費需增10kW以下級距，並保障每度電躉購費率訂至6元以上。

環團今共同召開「光電先蓋小屋頂，太陽能躉購費率6元起－小市民要發電 全民能源參與之路」記者會，針對屋頂光電躉購費提出2大訴求，包含躉購費應增加10kW下級距，保障每度6元以上、簡化公民電廠、微型屋頂光電申設行政流程，並優先饋線併網。

地球公民基金會專員鄭泰鈞表示，再生能源發展條例修正草案，雖預計1000平方公尺（300坪）以上新建、增建、改建建物需強制加裝一定比例太陽光電，但根據內政部近5年核發使照資料顯示，300坪以上建物僅占全國建物總數約6％，300平方公尺（約90坪）以下家戶型建物卻占約82％。

鄭泰鈞指出，依目前草案內容，擬每20平方公尺增設1kW太陽光電，若裝設10kW以下，建物面積約200平方公尺（約60坪）以下；根據購置住宅貸款統計資訊，截至2023年Q2止，住宅類建物平均面積約160平方公尺（約50坪），扣除陰影、雜項設施，實際可施作空間更小，顯示光電設置量必小於10kW。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍說，10kW以下的微型電廠相較於20至30kW以上的案場，需付出的成本相對較高，算上車、工資、行政費用、太陽能板運費等固定成本，分攤到每kW的施作成本至少高出3000至5000元；許多社區型公民電廠往往是使用社區的小屋頂，但1kW設置廢就要近6至7萬，若再納入維運及行政成本，每年需負擔10％租金，成本會更高，因此提升躉購費率來支持小屋頂有其必要性。

綠盟研究員劉如意表示，雖然「再生能源發電設備設置管理辦法」針對第三型、未達2000kW的再生能源發電設備，由地方政府認定即可，但對於更小型的微型屋頂以及公民電廠而言，申設的流程時間與程序，依舊過於冗長、繁重，成為不小的負擔，

劉如意表示，許多小案場在申請光電併聯躉售時，因饋線容量已滿，申請饋線排隊時要與大型案場競爭排序，造成等待時間遙遙無期，因此認為台電應協助小型及公民電廠型態的案場優先併網，減少行政成本，讓設置過程更友善。

再生能源 改建案

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