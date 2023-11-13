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影／消保會抽驗高雄冰店88%不衛生 有店家腸桿菌超標20萬倍
今年7月高雄曾發生44位民眾吃冰集體中毒，為此，台灣消保會上月抽驗台南、高雄與屏東冰店共22家，當中高雄抽檢9家，就有8家腸桿菌科過量，不合格率高達88%，其中左營某黃昏市場冰店的八寶冰配料，腸桿菌科更超標20萬倍，吃了恐腹瀉，如恐怖冰店，，對此，高市衛生局指，今會前往抽驗。
消保會執行長徐邦瀚表示，該會上月機抽驗南高屏的22家冰店，主要以抽驗配料紅豆、綠豆、大豆、芋頭為主要重點，台南檢驗8家，6家腸桿菌超標，不合格率75%；高雄檢驗9家，8家腸桿菌科超標，屏東檢驗5家冰店的李斯特菌檢測全數合格，但未驗腸桿菌科。
徐邦瀚表示，此次抽驗顯示，高雄冰店腸桿菌科超標率達88%，當中包括許多店家，其中左營某黃昏市場冰店的八寶配料腸桿菌科，竟超標20萬倍，是要怎麼才能有腸桿菌科超標20萬倍的數值？如何不令人對其食物的衛生感到疑慮，另台南奇美醫院附近的某店家的甜湯配料，腸桿菌科也超標7萬倍。
義大醫院家醫科醫師林庭逸表示，吃了過量腸桿菌科的食物，最常見就是急性腸胃炎，可能上吐下瀉，嚴重會血便，體弱的嬰幼兒老人還恐誘發敗血症，危及生命安全。
消保會表示，衛福部自110年更改法規，剉冰的衛生標準中，清冰檢驗腸桿菌科，但配料卻改成分開檢驗不驗腸桿菌科，但消費者食用八寶冰並不會將冰跟配料分開吃啊，呼籲衛福部應修改，檢驗冰品配料，也應檢驗腸桿菌科。
高市衛生局表示，針對消保會點名腸桿菌科超標的8家冰品店，衛生局將前往抽查，若確實違規，經限期改善後，再次抽驗仍不符規定，會依法裁處。
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