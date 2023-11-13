手扶梯行走惹人厭？「右站左行」不成文規定 民眾說出真實心聲

台北捷運取消「右側站立左側通行」已久，目前一律宣導「緊握扶手，站穩踏階」，但大部分民眾還是習慣站在右邊，讓趕時間的人從左邊通行。不過，手扶梯上意外頻傳，讓不少人認為手扶梯不應該行走，日本部分地區也已實施「禁止手扶梯上行走」規定。一名網友發問，好奇民眾對於在手扶梯上行走的看法。

原PO在PTT發文表示，之前有聽說過日本人在電扶梯上幾乎都站定，也沒有靠單邊的現象，不過近日玩一款日本遊戲時，遇到了一整排靠左站，右邊的人行走的狀況，「遊戲裡要行走的人超煩，經過還會瞄我手機，讓我想到現實中有時也被擠到很煩」，不禁詢問網友「會討厭在電扶梯行走的人嗎」？

文章引發網友不同看法，有些人認為手扶梯上本來就不該走動，「會，宣導不要走動以策安全多久了，不知道趕幾點的」、「會啊，手扶梯已經夠窄了，很容易勾到包包之類的」、「要走路不會去走樓梯嗎，電扶梯就是不建議你在上面走動的」、「去看一下手扶梯的警告標語有沒有叫你在踏階上『站』好」、「其實電扶梯大部分的國家是不建議行走的，日本甚至有罰則」、「電扶梯就不是設計來走的，趕時間是你自己的問題」。

但也有人覺得可以接受，有時趕時間的確會在手扶梯上行走，「雖然有時候手上的東西會被撞到，但能理解」、「不會啊，就有一邊沒人為什麼不能使用」、「不會，走手扶梯就是比較快啊，是走到跌倒的人自己不注意吧」、「北部人上下班早就習慣了吧，走電扶梯比走樓梯省好幾分鐘幹嘛不走？只有非上班族才會抱怨」。

部分網友則認為沒差，只要不要妨礙到自己就好，「不要撞到我就隨便」、「不討厭，但討厭催促別人走的人」、「你愛走就走啊，但別叫我讓路，不然至少說聲抱歉，搞得好像違規的是不站單邊的」、「我自己能接受可以走，但不要影響別人，然後如果兩邊都站人就一起站、不要擠，就這樣」。