醫護「黑十字運動」將登場 專家：最終解套靠「這事」

醫界、牙醫界、中醫界、護理界組成的「台灣醫事人員大聯盟」，將於11月19日在凱道舉行靜坐的「黑十字運動」，台灣醫護管理學會理事長洪子仁認為，社會大眾應予以尊重，但也要面對醫護人員提出的環境、待遇問題，最終還是要回歸健保總額。

由臺灣美容醫學產業全國聯合會、台灣基層牙醫師協會、本土小牙醫聯盟、維護中醫總量管制聯盟、台灣中醫臨床醫學會、台灣護師醫療產業工會等單位組成的台灣醫事人員大聯盟，將於11月19日（星期日）下午舉辦「黑十字運動」，在凱達格蘭大道直接向政府表達強烈訴求。

主辦單位認為，目前的國際趨勢，都是確保正常的職場環境、總量控管醫師人力，才能提升照護品質，將醫事人員總量管制原則修法入法，落實職場友善，回歸健保正常點值，才能維護病安、永續台灣醫療。

洪子仁說，在疫情後，全球都有醫護罷工抗議上街頭現象，基本上台灣民情相對溫和，但這些醫事人員對於選擇上街頭，一定有覺得環境待遇不友善問題，社會大眾要予以尊重，但也要面對他們提出的問題，解決環境面、待遇問題。

洪子仁直言，最終還是要由各醫療機構跟政府合作，畢竟近10年醫療機構的經營，在總額制度下已達到臨界點，往年能吞的就吞，但現在已經吞不下去，要解決這樣的現象，還是應該要共同投資醫療，讓健保總額增加、成長率逐年提高，以今年編列約8300億元來看，只要能提高到8900億就可以做到。