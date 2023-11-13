超愛買衛生紙！他好奇家中必囤有哪些 網友解答：「這類用品」最多人囤

雙11購物節剛結束，許多民眾趁優惠瘋狂下單，有些人也趁機採買了許多日常用品。一名網友分享，注意到許多人家裡都會囤一堆「衛生紙」，好奇詢問除了衛生紙以外，大家通常還會在家中囤哪些東西？

原PO在PTT以「家裡囤最多的東西是什麼？」為題發文，提到許多人家裡都會囤一堆衛生紙，因為衛生紙天天都會用到，保存時限也長，但他也不禁好奇除了衛生紙之外，家裡還有什麼東西是「必囤」的嗎？

貼文吸引許多網友討論，不少人贊同表示，「看來大家都會囤衛生紙」、「剛去算一下房間有11箱舒潔」、「8大箱衛生紙」、「衛生紙用超快啊，3～5天一包，1～2個月一袋」。不過也有人認為囤衛生紙太佔空間，「大家的衛生紙量好扯，我光是十串放在那就覺得煩了」、「寧願屯保養品也不要衛生紙，超佔空間」。

衛生棉、洗衣精、洗碗精 家用消耗品最大宗

有網友分析，通常大家囤最多的應該主要是家用消耗品，「目前是衛生棉跟衣服」、「捲筒衛生紙+濕紙巾」、「洗髮精、沐浴乳、香皂、乳液」、「衛生紙衛生棉，看到促銷就忍不住囤」、「洗衣精、洗碗精、衛生紙，但只會買一箱」、「洗衣球、牙膏牙刷、罐頭、乳液保養品、乾貨，只要是有在用的消耗品都可以囤」、「消耗品只要價差有2成上下，囤就對了」。

保健品、寵物用品 趁特價買

也有許多人分享各自囤的物品，內容含括寵物用品、食物類、保健品等等，「貓砂，好市多特價就狂搬，之前斷貨斷怕了」、「貓咪零食」、「零食⋯⋯買的時候以為平日都會吃，最後吃不完」、「泡麵，謝謝省錢超人」、「最近囤了一堆魚油葉黃素」、「保養品」、「無數的各式燈泡」、「飛機上和飯店提供的盥洗包、牙刷和拖鞋」。