健保黑洞難填 編特別預算救健保
【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】
健保營運狀況不斷惡化，台灣未來再無好醫生！民眾黨立委吳欣盈13日記者會指出，新冠疫情讓醫療職場環境惡化，使醫護人員大量出走，更出現急診量能不足、關床等狀況。台灣醫院協會理事長李飛鵬呼籲，政府應列特別預算挹注健保，提高醫療機構經營韌性、改善醫事人員待遇。
疫情引爆醫護出走潮
吳欣盈於「投資台灣 醫療永續」記者會說，新冠疫情的負擔已讓護理醫事人員大量出走，且防疫特別預算陸續退場，不僅加重健保的負擔，醫院管理階層也面臨人力緊張與經營赤字等狀況。她更指出，台灣健康表現已落後於韓國，而人口高齡化只會讓醫療挑戰愈來愈大，所以政府要趕快加強健康投資。
護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜就指出，護理人員疫情期間面臨工作高壓力，出現職業倦怠、提早退休和離職率增加等，更加速惡化護理人力不足的問題。她說，根據衛福部預估，我國2024年護理人力短缺將達到1.5萬至2.4萬人，急診恐出現被迫「關床」的窘境。
我健康指標落後
台灣醫務管理學會理事長洪子仁更指出，台灣在醫療支出占比與國人健康指標都被GDP 相近的韓國大幅超前，我國其他國民健康指標如：民眾平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率、可避免死亡率或癌症5年存活率等指標，在先進國家排名中也相對落後。
李飛鵬表示，台灣健保制度提供了民眾相當方便的就醫環境，而健保一直透過「總額制度」來控管醫療支出，過去都能勉力維持平衡。但隨著高齡化與新冠疫情催動民眾的就醫需求，健保的財務缺口愈來愈大，健保點值也不斷下降，使得許多醫院經營條件惡化。
醫院經營條件惡化
他呼籲，政府應編列特別預算挹注健保，也盼健保總額能具體提高，至少讓醫療院所能夠穩定營運下去，同時提高醫護人員的職場待遇。李飛鵬指出，面對健保總額不足的狀況，若新藥與新科技仍透過健保給付，恐怕會加劇健保點值不足的狀況，所以也應編列特別預算支付。
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