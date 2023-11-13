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周四東北季風更強低溫下探14度 氣象署：很接近冷氣團

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天北台灣明顯偏涼，中央氣象署表示，下一波東北季風更強，從周四下半天起，影響至周六清晨，預估期間各地迎接最低溫，北部14度，沿海空曠地區可能更低，「強度相當接近冷氣團等級」，是否達標，持續觀測。

中央氣象署預報員劉宇其指出，受東北季風影響，今天北台灣偏涼，平地測站最低溫在楊梅14.9度、台北站最低溫18.2度；因迎風面北部、東半部雲量偏多，預估桃園以北、東半部有降雨出現，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢明顯，氣象署持續針對發布大雨特報。

周一至周二，受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢明顯。

他說，這波東北季風預估影響至周三；周四下半天開始，一道鋒面通過台灣，加上又有大陸高壓逐漸東移，雨區稍擴，北部、東半部易雨，至周六清晨，又是另一波東北季風影響台灣。

劉宇其指出，周四起這波東北季風，強度更強，下半天開始，鋒面南下，溫度又開始下滑，且影響明顯。到了周五，乾冷空氣影響，天氣漸穩。

溫度方面，今天至明天，北台灣溫度偏涼，全天溫度20度以下；明天稍微回升，到周三東北季風減弱，北台灣有機會回溫至22至23度。

他提醒，周五至周六清晨留意低溫，尤其周六清晨，東北季風加上輻射冷卻效應，各地最低溫可能出現這個時段，北部最低溫下探14度，沿海空曠地區更低溫，其他地區大概15至16度。周六起，東北季風減弱，加上天氣轉好，周六、周日溫差大，中南部高溫達28度。

另外，昨晚菲律賓東方海面成形熱帶低氣壓TD19，目前在台灣東南方位置，預估路徑往菲律賓移動，預計1至2天成颱，但影響台灣機率不大，氣象署後續觀察。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫 氣象署

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