最愛來臺灣的不是日本人？觀光署公布來臺旅客人次 香港奪冠「第三名不意外」

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文／蔡瓅萱

疫後旅遊商機復甦，臺灣也迎來越來越多外國觀光客。過往大家的印象中，最喜歡來臺觀光的外國旅客大部分來自日本，不過根據近期交通部觀光署的統計資料，今年1月至9月來臺觀光的各國旅客人數排行已經有所變動，第1名由香港拿下，日本則因為近期匯率貶值等因素，來臺旅遊的人數銳減。

不是日本！香港奪下來臺人次第1名

根據觀光署的統計資料，今年1月至9月香港的來臺人次約為77.9萬人，在各國旅客人數中排行第1，這也是香港近幾年來臺人數首度超過日本。在疫情解封後，由於地理位置較接近，旅遊價格和其他國家比起來也相對便宜，因此有不少香港人都選擇來臺觀光。至於日本，至9月的來臺人次約為58.7萬人，韓國則約為47.9萬人。

▲根據觀光署統計資料，今（2023）年1月至9月來臺旅客人次以香港最多。

image source: 翻攝自交通部觀光署

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，近一年有關「來臺旅遊國家」的網路討論中，熱門關鍵字出現了「日本」、「中國」、「大陸」、「韓國」等，顯示出討論到來臺旅遊的國家時，網友們提到的大多都是日韓及中國，這次觀光署的最新數據中，香港拿下第1，顛覆了大家過往的印象。

▲「來臺旅遊國家」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在觀光署的統計資料中，今（2023）年各國來臺人次，香港拿下第1名（約77.9萬人），第2名為日本（約58.7萬人），第3名則為韓國（約47.9萬人），4到10名則依序為美國（約35.5萬人）、越南（約29.9萬人）、馬來西亞（約28.3萬人）、新加坡（約17.9萬人）、泰國（約26.4萬人）、菲律賓（約24.2萬人）、中國（約14.8萬人）。



▲觀光署公布今（2023）年1月至9月各國來臺旅客人次。

image source: 翻攝自交通部觀光署





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2023年11月09日。