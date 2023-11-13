重機爭取上國道 王國材指「干擾非常多」：暫無時間表

重機族頻爭取上國道，交通部長王國材今天表示，過去經很多討論，以及地方政府溝通，「大家覺得目前還不適合」；主要是重機騎車行為在高速公路上「干擾非常多」，且經民意調查有6成反對，尚未還達成共識，暫時還無時間表。

違規記點新制上路惹怨，路權團體及職業駕駛人雖對暫緩記點與否不同意見，但均砲口一致對向交通部，痛批上路前未妥善規畫配套措施。交通部日前宣布，針對上下客貨違停、騎樓違停但留行人通行空間2違規樣態暫緩記點。

對此，王國材今天上午在立法院受訪表示，上周公告後，給地方政府一些時間整頓，希望3個月內針對優先路段先處理，明年6月前完成22縣市盤點，這是政院召開會議討論結果，警政署也一起參加。

談到長者肇事率提升狀況，王國材說，2017年7月起，75歲長者每3年換照1次，每次換照要做體格檢查、認知功能測驗，基本上有一套標準作業程序實行，現在也請地方政府鼓勵長者換照， 用敬老卡搭公共運輸，會持續和地方政府宣導。

台灣各行各業喊缺工，填補勞動力缺口，勞動部日前宣布引進印度移工來台。媒體詢問印度移工是否有望投入同樣喊缺工的旅宿業。王國材則說，勞動部開放移工，與是否開放旅宿業移工，是兩回事，有關旅宿業開放移工，會持續和勞動部討論。

另外，民進黨總統參選人、副總統賴清德日前喊出，規畫台中捷運延伸到南投。媒體詢問可行程度，王國材說，此事須由台中市政府、南投縣政府討論；他說，捷運是骨幹建設，若提出延伸需求，我們樂觀其成，但要提出可行性報告，並經審議委員會討論。