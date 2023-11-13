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兩岸航點進展 王國材：責成民航局討論「順其自然」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材說，目前因應明年3月起兩岸團客開放，針對觀光旅遊及台商需求，已責成民航局討論。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材說，目前因應明年3月起兩岸團客開放，針對觀光旅遊及台商需求，已責成民航局討論。記者周彥妤／攝影

交通部宣布明年3月1日起可組旅遊團赴陸，日前並拋出拓展兩岸航點。談到兩岸航點進展，交通部長王國材今天表示，已責成民航局討論，按未來需求點及需求量規畫，是否把包機點變成定期航班，或再增加其他航點，或某些航點是否增加班次，「順其自然」，民航局會再和航空公司討論。

交通部日前宣布明年3月前解除台灣旅遊團客赴陸禁令，王國材昨更拋出擴大兩岸航點議題，強調包機航點運量穩定，即可變定期航班航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司準備；觀光業者表示，未來若兩岸互相開放觀光團客，業者樂觀其成。

新冠疫情前，兩岸航線共61個航點，包括大陸51個、台灣10個；疫情爆發後，台灣以防疫為由，大幅限制兩岸間的直飛航線，2020年2月10日起，兩岸僅保留北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋共5航點。

直到今年3月10日起，陸委會恢復南京、武漢等10個定期航點，已在9月中全部開航；另還開放瀋陽、無錫等13個包機航點，卻仍未收到業者提出飛航申請。

媒體詢問兩岸航點進展，王國材今天上午在立法院受訪僅指出，原來5航點，今年3月增加10個、共15個，再增加13個航班包機。

他說，目前因應明年3月起兩岸團客開放，針對觀光旅遊及台商需求，已責成民航局討論，按未來需求點及需求量，規畫是否把包機點變成定期航班，或再增加其他航點，或某些航點是否增加班次，「順其自然」，民航局會和航空公司討論。

民航局 航班 交通部長

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