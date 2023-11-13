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下波冷空氣更強 賈新興：接近「強烈冷氣團」 最低溫10度以下
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天北海岸、基隆、東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，明天宜蘭仍有零星短暫雨，周三東北季風減弱，東北角、新北東側及宜花有零星短暫雨。
賈新興說，周四午後至周六受接近「強烈大陸冷氣團」的影響，周四午後台中以北、南投以南山區及宜花有局部短暫雨。周四深夜至周五清晨花東沿海及恆春半島仍有零星短暫雨，周六至下周一各地為晴到多雲的天氣，下周二北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下周三宜花東水氣多，有零星短暫雨。
賈新興表示，觀察周四冷空氣的強度，預估最低溫出現於周五清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度約10度以下的低溫，台北站預估最低溫約12度至13度。
另外，賈新興說，周四在菲律賓東方外海有4至5成的機率有颱風的生成。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。
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