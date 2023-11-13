桃園楊梅15.3度 北東濕涼 周四鋒面過境更強冷空氣南下

今天仍然受到東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，北東部雲量偏多也有些局部短暫雨，因為東北季風持續帶來涼冷空氣，氣溫相較過去幾天又低了一些。全台最低溫出現在桃園楊梅只有15.3度，台北測站在昨晚也終於降到20度以下，是今年入秋以來的第一次。

歐宗學表示，預估北部、宜蘭白天期間氣溫回升幅度有限，全天約18-20度，花東21-25度。中南部地區雖然雲量稍多不過降雨機率低，仍可維持穩定天氣，早晚低溫也只有18-20度。不過白天高溫仍可達25-28度，高屏局部地區仍上看30度，日夜溫差較大。

明天東北季風強度開始有減弱趨勢，氣溫略微回升，但歐宗學表示，由於仍有些華南雲系東移帶來水氣，預估桃園以北、東北部地區降雨機率仍稍高，持續有局部短暫雨機會，中南部持續穩定天氣溫差大。

他說，周三東北季風減弱轉偏東風環境，北海岸至東北角、東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，氣溫也會持續回升。

歐宗學說，周四到周五全台都要注意可能都有明顯的天氣及氣溫變化，周四上午期間延續周三的天氣型態，各地氣溫較暖，北部白天高溫仍可達24-26度，花東26-28度，中南部28-30度。

他表示，周四中午左右鋒面開始通過，台中以北、東半部地區及各地山區都有短暫陣雨機會，鋒面過後東北季風南下隨即帶來冷空氣，北部氣溫明顯下滑，夜間低溫即下探16-18度。

周五乾冷空氣持續移入，各地皆為晴時多雲穩定天氣，但歐宗學說，此時冷空氣最強，北部白天高溫仍僅有16-18度，中部、花東22-24度，南部25-26度。

歐宗學說，周五入夜以後由於雲量偏少，輻射冷卻效應可能相當明顯，中北部市區低溫下探15度，花東16-17度，郊區低溫可能達到11-12度。南部市區雖然可能還有18-20度，但郊區一樣會有明顯低溫出現，留意周四到周五氣溫降幅以及日夜溫差。

歐宗學表示，周六東北季風持續影響、周日減弱，環境水氣仍少、天氣持續穩定，早晚仍偏涼冷但逐日回溫，各地都有著相當大的日夜溫差，類似的天氣型態可延續至下周一。

昨晚在菲律賓東方海面有新的熱帶性低氣壓生成，歐宗學表示，預估未來這1-2天就有機會進一步增強為今年第17號颱風鯉魚，未來這7-10天的路徑雖然變數多，可能在菲東北轉或持續西行通過菲律賓。不過，距離台灣都相當遠，目前看直接影響台灣的機會很低，持續追蹤關注即可。