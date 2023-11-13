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台北昨晚跌破20度 天氣風險：1995年以來入秋最晚紀錄

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北站昨晚8時10分19.9度，是1995年以來入秋最晚降到20.0度以下的紀錄，上一次的紀錄是2008年11月9日降到19.0度。圖／取自中央氣象署網站
台北站昨晚8時10分19.9度，是1995年以來入秋最晚降到20.0度以下的紀錄，上一次的紀錄是2008年11月9日降到19.0度。圖／取自中央氣象署網站

天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，中央氣象署台北站終於在昨天晚間降到20.0度以下，目前氣象署官網上可查到的資料至少是1995年以來入秋最晚降到20.0度以下的紀錄，上一次的紀錄是2008年11月9日降到19.0度。接下來秋冬的感覺會漸濃，但是整體還是以偏暖的機會高。

天氣風險公司說，今天持續受東北季風影響，預期下半天華南水氣東移的情況較輕微，北部降雨的機率、中南部雲量都稍減，但因冷空氣勢力更往南延伸，中南部溫度還會再降低一些。

明天北方大陸高壓逐漸減弱，各地溫度有稍稍回溫趨勢，天氣風險公司表示，預期還有一波華南雲系通過，雖然帶來降雨的情況不太明顯，但在雲系遮蔽下白天高溫回升有限，預估北部高溫仍在23度以內感受濕涼，周三到周四上午風向由東北轉偏東風，冷空氣減弱，整體溫度回升。

但很快的下一波冷空氣再度南下，天氣風險公司表示，周四中午前後冷空氣前緣有冷鋒形成並快速通過，下午到晚間將為中北部帶來一陣雨勢，南部也有零星降雨機會，各地溫度快速下滑。

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