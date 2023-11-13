豪雨特報 吳德榮估鯉魚颱風明晨生成 下波乾冷空氣挑戰冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今、明兩天受東北季風影響，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫略降，仍多雲時晴，影響較小。本報資料照片
今、明兩天受東北季風影響，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫略降，仍多雲時晴，影響較小。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣、台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

今晨平地最低溫出現在桃園楊梅15.4度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在16至19度。

吳德榮說，今、明兩天受東北季風影響，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫略降，仍多雲時晴，影響較小。

氣溫部分，他表示，今晚至明晨部分沿海及平地的最低溫、仍在15度左右。今天北部15至22度、中部18至27度、南部19至31度、東部17至29度。

吳德榮說，周三至周四上半天東北季風減弱，有短暫空檔，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。周四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部短暫降雨，鋒後乾冷空氣緊接南下，降雨漸停，氣溫驟降。

他表示，周五起至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗；周五清晨冷，白天入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷；周五晚、周六晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右。周六白天氣溫迅速回升、陽光下舒適，入夜仍偏冷。周日氣溫較周六再略升。

根據中央氣象署資料顯示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。

吳德榮表示，在關島西南西方海面的熱帶性低氣壓，預計明晨發展為輕颱鯉魚；未來5天向西北西移動，紅框則代表預測路徑有很大的不確定性。歐洲（ECMWF）模式，未來10天的系集模擬路徑顯示，或迴轉、或西進，非常分歧，但離台灣皆很遠，無侵台機率。

周五起至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗；周五清晨冷，白天入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷；周五晚、周六晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右。本報資料照片
周五起至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗；周五清晨冷，白天入夜輻射冷卻加成，再快速轉冷；周五晚、周六晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右。本報資料照片
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓（T.D.），今天凌晨2時的中心位置在關島西南方海面，以每小時4公里速度，向南南西移動。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 低溫 東北季風

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