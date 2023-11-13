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汰換機車後 近9成騎士又買機車

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台灣有機車王國稱號，據交通部最新調查報告，高達近9成機車使用者，表示會續買機車，且鎖定「燃油機車」居多逾7成，擬改換電動機車不到3成。示意圖。本報資料照片
台灣有機車王國稱號，據交通部最新調查報告，高達近9成機車使用者，表示會續買機車，且鎖定「燃油機車」居多逾7成，擬改換電動機車不到3成。示意圖。本報資料照片

交通部最新調查指出，高達近九成機車族汰換機車後，仍續購機車，即便不再買機車的民眾，近六成改用自用小客車或家中其他機車，僅不到兩成的機車族願意改用公共運輸工具，顯示政府近十年投入快上兆公共運輸建設經費，仍難發揮私人運具移轉效果。學者分析，機車便利、持有成本低廉的特性，導致推力不足，唯有提高機車持有與使用成本，才有機會改變。

機車使用狀況調查 製表／周彥妤
機車使用狀況調查 製表／周彥妤
台灣長年有「機車王國」之稱，尤其台北橋通勤尖峰時刻「機車瀑布」景象更屢屢登上外媒。交通部十月卅一日發布二○二二年「機車使用狀況調查報告」指出，百分之八十九點一的機車使用者，在淘汰現用機車後，會繼續購買機車。

然而，百分之十點九的機車族未來雖不會續買機車，但改用自用小客車的比率，卻占百分之卅三點六，改騎家中的其他機車比率，也排名第二、達百分之廿四點二。反觀中央與地方政府近十年花上兆元興建的公共運輸，卻僅百分之十八點一的機車族願捨機車，改搭公共運輸工具。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭指出，台灣人之所以難割捨機車，是因機動程度高，且持有成本太低，尤其台北市以外縣市，家戶幾乎都有機車。她直言，即便政府如何壓低公共運輸票價，騎車的成本更便宜，對民眾而言，當然難以用其他運具取代。

中央警察大學交通學系教授曾平毅分析，早年機車大量發展，政府錯失引導私人運具至公共運輸良機，尤其並非僅低所得族群騎車，機車幾乎已達家戶普遍使用程度，公共運輸月票補貼僅讓通勤族受惠，不具轉移私有運具的誘因。

曾平毅認為，免費停車格好找，即使部分縣市收機車停車費，仍屬低廉，機車使用率自然降不下來；既然高度方便，持有、使用成本不高，民眾需要汰換機車時，自然優先考量買新機車。

鍾慧諭主張，機車停車格應全面收費，且要「計時」，而非「計日」收費，建議先從需求高的停車路段，辦理計時收費。曾平毅也說，唯有提高持有及使用成本，讓機車族不好停車、全面收費，才有機會降低機車持有與使用率。

公共運輸 機車族 鍾慧諭

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