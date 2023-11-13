醫護聯合下周上街 蔡喊每年200億提升醫事待遇

醫界、牙醫界、中醫界、護理界組成的「台灣醫事人員大聯盟」預計十一月十九日在凱道舉行靜坐。就在靜坐前一周，行政院長陳建仁上周六宣布，明年投入至少兩百億元，提高醫事人員合理待遇。蔡總統昨天更宣布，希望從後年開始，每年至少有兩百億元穩定財源提升醫事人員待遇。

蔡英文昨在「七十六屆醫師節慶祝大會」致詞表示，這幾個月來，與副總統賴清德、陳建仁密集討論，明年將編列兩百億元特別預算，並盤點健保資源，預計從民國一一四年起，每年固定挹注至少兩百億元穩定健保財源，用以提升醫事人員待遇。

衛福部長薛瑞元指出，明年的二百億元將由「疫後特別預算」支出，後年開始則每年撥補兩百億元，其中一百億元來自健保總額，將原先由健保給付的Ｃ肝、愛滋病等藥品，改由公務預算撥補，另每年再編列一百億元公務預算。

薛瑞元說，以兩百億元提升薪資可能經費不夠，無法一次全面性提升，而這兩百億元與先前公布用於護理人員加薪的一百八十億元為不同經費。不過，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，健保財源有限，盼政府挹注更多公務預算於醫護人員，而非由健保支付。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，醫療院所健保點值偏低，盼政府解決。陳建仁說，政府會作為醫界的後盾，希望近期有好消息。