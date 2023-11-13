醫療報導獎 聯合報特優

疫情期間醫護人員全力守護民眾健康，疫後缺工、健保點值降低更使醫療環境艱困，聯合報與聯合新聞網以「雨後彩虹 白袍良醫」系列報導、「不能生病的年代」凸顯醫護堅守崗位的可貴，獲「一一二年台灣醫療報導獎」平面類特優及佳作。

昨天是醫師節，醫師公會全聯會昨天舉行第七十六屆醫師節慶祝大會、「醫起前行」暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，由醫師公會全聯會理事長周慶明主持，除了頒發台灣醫療報導獎，也表揚行醫四十年以上的一千三百名資深醫師，肯定獲獎者對台灣醫療服務長期付出與貢獻。

聯合報長期關注醫師健康與權益，進行「雨後彩虹 白袍良醫」系列報導，訪談十多位醫師，發現當醫師成為病人，更拉近與病人的距離；「不能生病的年代」則關注缺工對醫療現場和民眾的影響，得獎者包括李樹人，黃妙雲、陳雨鑫、沈能元、鄒尚謙、李青縈、林琮恩、許政榆、邱宜君 。

其他平面類得獎作品，優勝：自由時報健康網「醫療急先鋒」、天下生活「癌症精準放射性治療」。佳作：Heho健康「女人要健康」、今周刊「當憂鬱症來敲門」 。