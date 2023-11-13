長者若須用輔具 醫：不宜開車上路

高齡駕駛事故件數逐年升高，北市聯合醫院中興院區內科主治醫師姜冠宇說，各人退化速度不同，還是依身體狀況判斷，關鍵在於能否有效掌控油門、煞車，若醫師判斷須使用拐杖等輔具，通常就不適合再開車上路。新北「路老師」李雲月說，開車、騎車主要靠視力、聽力和體力，任何一項評估無法滿足，就不建議上路。

彰化78歲王先生已有近8年沒開車，偶爾騎機車也都慢慢騎，他直言反應遠不如年輕時，「剛70歲時，有次開車紅燈煞不住，家人就不准我再開。」

姜冠宇說，駕駛最重要就是當下反應力、記憶力、判斷力和視力等，40歲以後，身體機能就開始走下坡，但每個人退化速度不一，有些人70、80歲反應力仍很好，開車沒問題；若出現退化如走路緩慢、反應力下降，經醫師判斷需使用輔具者，通常就不建議開車。

「肌肉控制度也很重要。」姜冠宇說，開車時油門、煞車掌握很重要，如有肌少症，大腿肌肉量不夠，開車就有危險，或視力退化、有白內障等，太嚴重也不適合再開車，建議改搭大眾運輸工具。李雲月說，長者在身體與心理等機能退化影響下，反應常不如其他人，所以首要課程都是希望長者多搭大眾運輸，別再冒險開車、騎車，只能透過桌遊、改編歌曲，改變他們用路觀念。