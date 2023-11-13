聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕病建言／創新基金 可先給付等藥病患

聯合報／ 記者韋麗文林琮恩／台北報導

「給生病的人有一條路走！」天主教輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳說。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵指出，應考量罕病患人數少，以及許多未被滿足的醫療需求，若因療效未確定或臨床證據仍不足，導致還未能取得許可證的罕病創新藥品，在爭取用藥時效的前提下，建議有條件核准，及早提供患者用藥，並獲得支付。

蒲若芳指出，國內的藥物給付是透過比照十國中位價，並經過核價的過程，給予支付價，但隨著新創藥物愈來愈多，價格也非常高，給付應有新的思維與作法，否則勢必面臨窘境。在多元新藥時代，應該互讓一步，讓事情可以推展下去。

她舉例，如同Netflix的創新作法，吃到飽的訂閱制是一種可行的方法，這樣的價量協議，在議定整體費用後，讓符合條件的病人都可以用到藥，藥廠也不至於損失，願意提供藥物。給付範圍伴隨真實世界證據產生的分期付款；以基金形式付款的論成效計酬；特定基金的包裹式支付，都可以是先進治療醫藥產品給付的國際經驗。

罕病基金會建言書中，建議成立創新基金，取得罕藥認證的藥物，在等待進入健保期間，可先由創新基金支付，讓等待藥物的病患早一點使用，蒲若芳指出，罕病患的治療本就具有社會救助的意義，治療費用由健保署給付是必然，在創新基金的來源，應有多元財務管道，健保與公務預算應該均納入。

蒲若芳呼籲，給付的水龍頭不開，讓罕病患要去哪裡哭呢？明明有藥物可救命，卻無法取得，作為政府應該要給生病的人有一條路走！

健保 醫學院 患者

延伸閱讀

醫師節再承諾 賴清德：每年至少200億提升醫護待遇

陸生納保引爭議 薛瑞元：分2階段處理

「陸生納健保」不排除明年上路！衛福部長薛瑞元：採取兩階段推動

賴清德提中生納健保 政院：健康無國界

相關新聞

汰換機車後 近9成騎士又買機車

交通部最新調查指出，高達近九成機車族汰換機車後，仍續購機車，即便不再買機車的民眾，近六成改用自用小客車或家中其他機車，僅...

長者若須用輔具 醫：不宜開車上路

高齡駕駛事故件數逐年升高，北市聯合醫院中興院區內科主治醫師姜冠宇說，各人退化速度不同，還是依身體狀況判斷，關鍵在於能否有...

首部罕病建言書 為病友求生路

台灣第一部罕病建言白皮書在今天公布，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵沉痛表示，「罕病用藥給付慢，導致人民死於可治之病。」目前全...

2023國際失智照護論壇系列報導／靈性關懷 找回失智者生命價值

照顧失智家人，除了照顧技巧，還需要靈性關懷，所謂「靈性」指的是人與人、人與大自然、甚至是人與宗教信仰，連結各關係的「愛」...

醫療報導獎 聯合報特優

疫情期間醫護人員全力守護民眾健康，疫後缺工、健保點值降低更使醫療環境艱困，聯合報與聯合新聞網以「雨後彩虹 白袍良醫」系列...

摩登紳士 26日國家音樂廳開唱

被外媒譽為「西洋金曲首席代言人」的摩登紳士，是少數入列搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。