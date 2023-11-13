台北藝博會 明年看展也要付「碳費」

減碳時代，人們欣賞與擁有藝術的方式也隨之改變。台北藝博會預計明年起，成為台灣首個把「碳費」放入門票計價的藝術展會，依搭乘交通工具的碳排量差異，門票價格將不同，鼓勵民眾用環保方式看展。

中華民國畫廊協會綠色使命辦公室計畫主持人石隆盛指出，明年的台北藝博會計畫成為「碳中和藝博會」，除減少碳排，也要以付碳費達到碳中和。藝博會在執行碳盤查時發現，觀眾的交通方式是展會最大的碳排量來源，因此決定用「門票計入碳費」，開車族和公車族、捷運族的碳排量不同，就可購買不同價格門票。

碳權也成為購買畫作的新方式。本屆台北藝博會首創「藝術品收藏結合碳權」的交易模式，為「藝術資產與永續示範展區」展出的畫作，設定一定比例的費用透過碳權支付，在不犧牲藝術創作的前提下，結合碳權流動的永續方法促進企業購藏。目前有一件作品洽談中。

石隆盛指出，用碳權購買藝品不僅是台灣首創、也是獨步全球的交易模式，台北藝博會因此受邀到法國演講。他分析，碳權目前以企業購買為主，私人難以購買，影響畫作的成交量；但明年起，碳權將對私人開放，估計此一交易模式還有很大的發展空間。

由於在歐洲與澳洲，執行碳盤查的表演團體，多已把表演場地「是否可用大眾交通工具到達」列為主要考量，兩廳院藝術總監劉怡汝就指出，兩廳院以問卷調查計算每場表演觀眾搭乘交通工具的方式，發現許多觀眾開車前往、製造大量碳排；以往擁有大型停車場，被視為表演場館加分之處，但在減碳時代反而變成負面設備。