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摩登紳士 26日國家音樂廳開唱
被外媒譽為「西洋金曲首席代言人」的摩登紳士，是少數入列搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）的人聲樂團歌手，這次摩登紳士也將於11月26日首度登上國家音樂廳演出。
摩登紳士四位成員Landon Beard、Todd Fournier以及Brian、Brandon Brigham兄弟檔，曾在四季合唱團靈魂人物法蘭基．維里的邀請下加入巡演，跟隨這位搖滾巨星演出長達15年的時間，為人所熟知。
摩登紳士自2018年自立門戶後，也展開不一樣的老歌新唱生涯，完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡，曾發行過3張懷舊經典翻唱的錄音室專輯，近年更巡迴至世界級指標性音樂場館，受到各地樂迷廣大的歡迎。
受到主辦單位益利輪船百年音樂會的邀請，摩登紳士11月26日首度登上國家音樂廳演出，將帶來他們最拿手的摩城樂風經典Ain’t No Mountain High Enough、Ｍy Girl、Reach Out, I’ll Be There等歌曲，還有60、70年代搖滾巨星披頭四、海灘男孩、Bee Gees等紅極一時的代表作品。
演出最後席次搶售中，兩人同行八八折、四人同樂八五折，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/5OQ68z），客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。
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