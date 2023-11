摩登紳士 26日國家音樂廳開唱

被外媒譽為「西洋金曲首席代言人」的摩登紳士,是少數入列搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)的人聲樂團歌手,這次摩登紳士也將於11月26日首度登上國家音樂廳演出。

摩登紳士四位成員Landon Beard、Todd Fournier以及Brian、Brandon Brigham兄弟檔,曾在四季合唱團靈魂人物法蘭基.維里的邀請下加入巡演,跟隨這位搖滾巨星演出長達15年的時間,為人所熟知。

摩登紳士自2018年自立門戶後,也展開不一樣的老歌新唱生涯,完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡,曾發行過3張懷舊經典翻唱的錄音室專輯,近年更巡迴至世界級指標性音樂場館,受到各地樂迷廣大的歡迎。

受到主辦單位益利輪船百年音樂會的邀請,摩登紳士11月26日首度登上國家音樂廳演出,將帶來他們最拿手的摩城樂風經典Ain’t No Mountain High Enough、My Girl、Reach Out, I’ll Be There等歌曲,還有60、70年代搖滾巨星披頭四、海灘男孩、Bee Gees等紅極一時的代表作品。

