健康名人堂／FAPA藥事外交成功 政府應投入更多資源

總統大選將至，各候選人在各領域激烈辯論，健保制度、醫療資源理成為焦點。台灣醫藥業人才輩出，產業潛藏巨大發展潛力，除了精進健保制度，塑造更友善的醫療環境，醫藥產業走入國際更是大家的共識。2023年亞洲藥學會（FAPA）大會在台北舉行，日前已圓滿結束，身為籌畫負責人，感觸頗深。

暌違13年後 我取得主辦權

這是暌違13年後，台灣再度取得FAPA大會主辦權。這些年間，台灣藥界積極擔任FAPA重要幹部，發揮影響力，說服各會員國新增條款「任何一個國家進來，不能排除現有任何一個國家」，避免中方勢力打壓。去年更提案單一會員國家可有兩個代表團體，於是除了台灣藥學會，藥師全聯會也成為代表，進而取得這次大會主辦權。

本次主題為「後疫情時代，公共衛生體系的韌性、安全與社會公平：藥師攜手相挺（Health System Resilience Security and Equity : Pharmacist Can Help）。短短五天近百場會議，包含再生醫學、智慧醫療、公共衛生、藥事照護等主題，大家鍥而不捨向亞洲發聲，傳達台灣的制度模式、軟硬體、人才，可為國際健康社會做出實質貢獻。

蔡總統開幕致詞時，以一句「Yes! pharmacists indeed can help」為活動揭開序幕。閉幕式時，FAPA會長Yolanda大聲說出「Taiwan Can Help」，會後FAPA官方臉書也明確表示，台灣藥師的實力足以支持台灣成為WHO的成員。

台醫藥實力 可成外交利器

醫藥大健康產業事關人民，台灣生技醫藥產業實力堅強，研發量能年年壯大，不論醫療器材或是藥物，國際通路也逐漸穩固，品質受到國際肯定。台灣醫藥實力對政府來說是外交利器，呼籲政府編列更多資源，投資本土醫藥產業，明確訂定生技產業從研發到行銷各階段的發展目標，並在研發階段或人才養成上，給予更多的補助與扶植。

同時，生醫產業的壯大，除了提升國家整體競爭力，最直接相關的無非是民眾健康。疫情期間，供應系統大受干擾，「有藥用」成為各國最大的挑戰，這也使得疫情後每個國家都加速推動「國藥國用」。

國內學名藥 市場有待擴大

觀察台灣實際數據，2022年市場銷售額，進口學名藥與本土學名藥分占67.7%、32.3%，顯現國內學名藥市場規模仍有待擴大。

台灣藥廠早在2014年已全面加入PIC/S GMP，符合國際一致品質稽核標準，呼籲民眾給予國產藥品更多的信任。有信任、有需求，廠商才有商機，願意在國內市場有更多的投資與發展。「國藥國用」的比率若能逐步提升，最終受益者絕對是全台灣人民。