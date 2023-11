健康名人堂／FAPA藥事外交成功 政府應投入更多資源

總統大選將至,各候選人在各領域激烈辯論,健保制度、醫療資源理成為焦點。台灣醫藥業人才輩出,產業潛藏巨大發展潛力,除了精進健保制度,塑造更友善的醫療環境,醫藥產業走入國際更是大家的共識。2023年亞洲藥學會(FAPA)大會在台北舉行,日前已圓滿結束,身為籌畫負責人,感觸頗深。

暌違13年後 我取得主辦權

這是暌違13年後,台灣再度取得FAPA大會主辦權。這些年間,台灣藥界積極擔任FAPA重要幹部,發揮影響力,說服各會員國新增條款「任何一個國家進來,不能排除現有任何一個國家」,避免中方勢力打壓。去年更提案單一會員國家可有兩個代表團體,於是除了台灣藥學會,藥師全聯會也成為代表,進而取得這次大會主辦權。

本次主題為「後疫情時代,公共衛生體系的韌性、安全與社會公平:藥師攜手相挺(Health System Resilience Security and Equity : Pharmacist Can Help)。短短五天近百場會議,包含再生醫學、智慧醫療、公共衛生、藥事照護等主題,大家鍥而不捨向亞洲發聲,傳達台灣的制度模式、軟硬體、人才,可為國際健康社會做出實質貢獻。

蔡總統開幕致詞時,以一句「Yes! pharmacists indeed can help」為活動揭開序幕。閉幕式時,FAPA會長Yolanda大聲說出「Taiwan Can Help」,會後FAPA官方臉書也明確表示,台灣藥師的實力足以支持台灣成為WHO的成員。

台醫藥實力 可成外交利器

醫藥大健康產業事關人民,台灣生技醫藥產業實力堅強,研發量能年年壯大,不論醫療器材或是藥物,國際通路也逐漸穩固,品質受到國際肯定。台灣醫藥實力對政府來說是外交利器,呼籲政府編列更多資源,投資本土醫藥產業,明確訂定生技產業從研發到行銷各階段的發展目標,並在研發階段或人才養成上,給予更多的補助與扶植。

同時,生醫產業的壯大,除了提升國家整體競爭力,最直接相關的無非是民眾健康。疫情期間,供應系統大受干擾,「有藥用」成為各國最大的挑戰,這也使得疫情後每個國家都加速推動「國藥國用」。

國內學名藥 市場有待擴大

觀察台灣實際數據,2022年市場銷售額,進口學名藥與本土學名藥分占67.7%、32.3%,顯現國內學名藥市場規模仍有待擴大。

台灣藥廠早在2014年已全面加入PIC/S GMP,符合國際一致品質稽核標準,呼籲民眾給予國產藥品更多的信任。有信任、有需求,廠商才有商機,願意在國內市場有更多的投資與發展。「國藥國用」的比率若能逐步提升,最終受益者絕對是全台灣人民。