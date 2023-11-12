一張圖看天氣！明天冷空氣最強 周四起一路降溫周六清晨15度

本周受兩波東北季風影響，明天是這波冷空氣最強時間點，低溫下探16度；周五另一波接力，周四晚間起一路降溫，周六清晨全台降溫有感，下探14度，周六白天高溫又回升至22度，當日清晨除了是本周最冷，日夜溫差也大。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明天是這波東北季風最強時間點，桃園以北、東半部地區為主要降雨區域，其中基隆北海岸、東北部可能有局部較大雨勢發生；其他地區維持多雲到晴。

周三起，東北季風減弱，雨區縮小至基隆北海岸、東半部地區，大台北、桃園降雨相對趨緩；其他地區多雲到晴，午後山區零星陣雨。

周四鋒面通過，帶來一波水氣，北部、東半部地區及中部山區，局部短暫雨；其他地區雲量偏多。周五至下周日，各地多雲到晴為主，花東零星雨。

溫度方面，明天略降1、2度，東部、東北部普遍低溫約18度、高溫19至20度；花蓮稍冷高溫約22度，中南部高溫達25至27度，其他地區整體普遍低溫20至21度。

周二清晨，北部、東北部18度、中南部19至20度；周二白天，北部回升至22度、中南部26至27。

周六清晨，北部、東北部低溫僅15度、中部低溫16度、南部低溫18度，是本周最冷時刻；不過到了白天，高溫明顯回升，北部回溫至24度、中南部回溫至25至27度，留意日夜溫差大。