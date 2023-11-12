「無聲散步」爆紅！不聽音樂和Podcast、不交談 短短10分鐘找回安靜的能量

摘要 1. TikTok上興起的健康趨勢是「無聲散步」（Silent walk），這是一種冥想和運動的結合，要人們摘下耳機、閉上嘴巴，把注意力放在走路上，感受身體傳遞給自己的的訊息。 2. 無聲散步的受歡迎度反映了現代社會變遷，科技的進步，讓多工和分心成為常態，而無聲散步提供了一種重新匯集注意力，讓焦點回歸到自己的機會。 3. 研究指出，無聲散步類似步行冥想，可以減輕壓力、負面情緒，增加創造力，促進心理健康。初學者可從沒有噪音的戶外小徑開始練習，不必走遠，短短10~15分鐘即可帶來積極效果。

許多人在一天結束後，習慣戴上藍芽耳機在附近的街道上散步；也有人喜歡在週末起個大早，特地前往公園，邊散步邊與伴侶分享彼此的生活近況。

但現在，社群平台掀起了一股新趨勢。據《紐約時報》報導，「無聲散步」（Silent walk）是TikTok上最新健康趨勢，它指的是，散步過程裡沒有音樂、不聽Podcast，也不和人交談，只管向前走。

無聲散步一詞，是由TikTok博主梅奧（Mady Maio）炒紅，在她最初的病毒式影片下架前，已累積近50萬次的觀看。此活動結合了冥想和運動，旨在改善心理健康。

起源是梅奧的營養師建議她每天散步30分鐘，作為高強度有氧運動，保持健康、緩解壓力的方案，而「無聲」則是她男朋友的主意。

「沒有AirPods，沒有Podcast，沒有音樂。只有我和我自己，」她說，開始無聲散步的兩分鐘後，會從混亂進入心流（Flow state）狀態（一種完全專注與投入在活動本身的心智狀態）。而30分鐘後，自己便獲得一直夢寐以求的回報——一顆思緒清晰的腦袋。

不同於先前在TikTok上爆紅的辣妹散步（Hot girl walk），無聲散步沒規定你該走多遠，也不要求你懷抱感恩的心或思考目標。它只要求你：專心走路！別再多工。

無聲散步聽起來有點蠢，批評者認為：「不就是走路？」、「Z世代以為自己發明了散步。」但這其實反映了社會變遷。38歲的洛杉磯內容創作者洛里（Arielle Lorre）說，在15或20年前，這根本不可能成為話題，無聲散步的流行是因為許多人已成為了電子設備的俘虜。

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