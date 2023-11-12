專家籲設國家級肺癌辦公室 衛福部表態待評估

國健署近日公布最新癌症登記報告，肺癌首度躍升第1，擠下蟬聯15年榜首的大腸癌，專家呼籲政府應設立國家級肺癌辦公室，整合行政資源、加大肺癌防治力道，衛福部表態待評估。

肺癌登10大癌症之冠，肺癌晚期發現比例高、死亡人數多，更是連續19年居國內頭號奪命腫瘤，包括台灣免疫暨腫瘤醫學會、台灣肺癌研究學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會及台灣醫學會等醫學會，今天首度發表台灣肺癌防治共識。

衛福部長薛瑞元今天下午出席醫師公會全聯會第76屆醫師節慶祝大會，會前接受媒體聯訪時表示，台灣肺癌發生率超過大腸癌，「這給了我們一個很大的警訊」，但或許與肺癌篩檢不再缺乏好工具有關。

薛瑞元表示，如今已有低劑量肺部電腦斷層（LDCT），以利找出更多早期肺癌患者，「這是有意義的」，依據未來更多的科學實證，衛福部國民健康署也不排除逐步擴大LDCT公費篩檢策略適用對象。至於是否考慮設立「國家級肺癌辦公室」，他認為，這還需要再考慮。

中研院院士楊泮池認為，肺癌防治應以國家層級來處置，設立國家級肺癌辦公室有必要性，盼政府正視肺癌。國家級肺癌辦公室盼比照美國癌症登月計畫，朝「25年內肺癌死亡率減半」的願景前進。

楊泮池指出，台灣肺癌防治中期目標是結合LDCT的篩檢政策，達到1期肺癌診斷數倍增，以及肺癌5年存活率倍增；短期目標則分為初級預防、次級篩檢及三級治療等3面向進行防治，特別是晚期肺癌的5年存活率，期待能在5年內翻倍。

目前台灣肺癌確診時已3、4期病人占逾6成，國健署自去年7月起啟動LDCT篩檢，翻轉肺癌診斷期別，揪出更多早期患者、及時治療，幫助提高存活率。楊泮池指出，台灣大多數肺癌患者不吸菸，除了本身的基因，陸續有研究指出環境中的致病因子、空氣污染，也可能致癌。