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新北環狀線提速民怨噪音加劇 班距縮短陷兩難

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北捷運公司指出，環狀線現有3處轉彎段，速率需降至每小時12至13公里，確保過彎安全及減噪。本報資料照片
新北捷運公司指出，環狀線現有3處轉彎段，速率需降至每小時12至13公里，確保過彎安全及減噪。本報資料照片

新北捷運環狀線2020年通車，今年7月通勤月票上路助攻後，環狀線平均日運量相較去年成長4成。但通勤民眾也發現，環狀線班距較一般捷運長，候車時間久，盼能縮短班距。不過新北捷運公司近期試辦提速後，附近居民抗議噪音加劇，環狀線縮短班距陷兩難。

環狀線2020年初通車年運量達1424萬人次，因疫情影響2021年減少155萬人次，去年疫後運量回升達1491萬人次，今年更有通勤月票助攻，現平均日運量逾6萬人次，較去年日運量4萬人次成長逾40%以上，其中板橋站每日進出逾1萬人次為大宗。

據新北市研考會調查，環狀線整體滿意度中有2成乘客不滿，最大宗理由便是班距過長問題。陳姓乘客也抱怨，環狀線「超級慢又要等超久」，寧願轉其他線或搭乘其他交通工具。新北捷運公司指出，環狀線尖峰時刻班距4至7分鐘、離峰班距為10至15分鐘，考量運量提升，近期開始提升提速，盼縮短班距。

不過新莊區福基里長王曜輝說，10月陸續接獲附近居民陳情，環狀線噪音從原本較低頻的噪音，突然變成尖銳且轟隆隆的噪音，尤其進站到新北產業園區站時聲音更明顯，民眾打去1999反應卻沒改善，他也曾跟相關單位反映，頭兩天噪音有變小聲，但後面又故態復萌。

議員林秉宥指出，環狀線開通後板橋、中和及新莊皆有型態不一的噪音問題，板橋、中和是轉彎造成，現已塗抹潤滑油降低噪音，新莊則是因提速造成風壓，與一旁隔音牆共振後產生更大噪音，加上進站有高低差、路線又由寬變窄等因素，讓提速產生的新型噪音更明顯。林認為，找到解方前，環狀線應恢復到原本速度。

新北捷運局長李政安說，因提速過程中讓磨軌聲更大聲，捷運公司已將速度調降回去，並增加軌道塗抹潤滑油降噪，將持續觀察。

新北捷運公司坦言，提速勢必會提高噪音值，且因環狀線現有3處轉彎段，速率需降至每小時12至13公里，確保過彎安全，又受限於站距平均1.1公里、噪音值需在80至85分貝等因素，想整體提速須做取捨，目前正在研議最有效的配置，會以民眾權益為優先考量。

景安站是與中和新蘆線轉乘站，有乘客批評久候列車約20分鐘。本報資料照
景安站是與中和新蘆線轉乘站，有乘客批評久候列車約20分鐘。本報資料照

捷運環狀線 噪音

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